[{"available":true,"c_guid":"0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt találni. Spike Lee és Jean-Luc Godard filmjei is meghívást kaptak a riviérára, de Harvey Weinsteinnek távol kell maradnia a rendezvénytől. A zsűri elnöke Cate Blanchett lesz. ","shortLead":"Közzétették az idei cannes-i filmfesztivál hivatalos programját, a versenyfilmesek között összesen három női rendezőt...","id":"20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472a473e-4bfc-4c8d-8b2a-142a1b1092e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Weinstein_nelkul_de_csak_harom_noi_versenyfilmessel_zajlik_majd_az_idei_cannesi_fesztival","timestamp":"2018. április. 12. 16:45","title":"Weinstein nem lesz ott Cannes-ban, de így is csak három nő lett versenyfilmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti az embereket, a viszonylag kisméretű magyar gazdaságnak komoly kihívást jelent a globális versenyben való helytállás. A vállalatvezetőket tömörítő nemzetközi szervezet, a Young Presidents Organization (YPO) május 10-11-ei budapesti innovációs csúcstalálkozóján a legjobban teljesítő cégek mutatkoznak be.","shortLead":"Az innováció a jövőbeli üzleti siker kulcsa, s bár a múlthoz hasonlóan a most is sok magyar találmány segíti...","id":"20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72276e7f-b9a1-41d3-8502-cd5305706e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e2a751-9091-4bb4-8a49-6c9c6aa0bed1","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Igy_csinaljak_a_jok__az_YPO_innovacios_csucstalalkozoja_Budapesten","timestamp":"2018. április. 12. 13:44","title":"Így csinálják a jók – az YPO innovációs csúcstalálkozója Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a BKV milyen matuzsálem korú kiszolgáló járművet használ a fővárosban.","id":"20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eedb098-406e-40c0-8893-4c4fec65be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26bb30f-e772-44ff-a319-c32413b74fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_a_nap_fotoja_bkv_auto_oldtimer_volkswagen_transporter_karbantartas","timestamp":"2018. április. 13. 06:41","title":"A nap fotója: ciki vagy menő a BKV ősrégi, de még mindig használt autója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően beiratkozott az egyetemre, mert úgy gondolta, itt az ideje, hogy választ találjon az élet legfőbb kérdésére. ","shortLead":"Italo Spinelli 52 év házasság után elvesztette szeretett feleségét. A gyászmunka része volt, hogy ezt követően...","id":"20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a143f5a-f396-41f9-af2c-ed146eb68c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f658f-2348-4de0-a2f4-ec75c126530b","keywords":null,"link":"/elet/20180412_82_evesen_elvegezte_a_filozofia_szakot_igy_tudta_feldolgozni_felesege_halalat","timestamp":"2018. április. 12. 17:41","title":"82 évesen elvégezte a filozófia szakot, így tudta feldolgozni felesége halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit, így ahhoz, hogy egyszer majd mindannyian egy normális országban éljünk, el kell kezdenünk beszélgetni egymással.","shortLead":"Kiss Tibor Noé szerint csak magunkra számíthatunk, sem a kormánytól, sem az ellenzéktől nem várhatunk semmit...","id":"20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776bd922-22b6-4ff2-8dd8-0f2d4a235dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Most_mar_tenyleg_csak_valami_csendes_ideologiamentes_forradalom_segithetne_rajtunk","timestamp":"2018. április. 12. 16:35","title":"„Most már tényleg csak valami csendes, ideológiamentes forradalom segíthetne rajtunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 80 éves lap a tulajdonosok döntése nyomán szerdán jelent meg utoljára. ","shortLead":"Az idén 80 éves lap a tulajdonosok döntése nyomán szerdán jelent meg utoljára. ","id":"20180411_uzentek_a_nepszabisok_a_magyar_nemzet_munkatarsainak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade40405-97c7-43fe-a998-f58273bc8d70","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_uzentek_a_nepszabisok_a_magyar_nemzet_munkatarsainak","timestamp":"2018. április. 11. 17:25","title":"Üzentek a népszabisok a Magyar Nemzet munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","shortLead":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","id":"20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352f2d04-53e0-4c06-bb46-7675c9cd6b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","timestamp":"2018. április. 12. 19:54","title":"Milliárdokból alakít ki hotelt Schmidt Mária cége az Andrássyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem lehet hívni a gyereket.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem...","id":"20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f56e3e-b87e-4c47-8024-5fd731de6129","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","timestamp":"2018. április. 11. 14:50","title":"Nem lehet Kobrának és Böbének hívni a gyereket – itt a legfrissebb lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]