[{"available":true,"c_guid":"c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New York-i premierje. ","shortLead":"Egy feleségét gyászoló haszid zsidót alakít Röhrig Géza a To Dust című filmben, amelynek most áprilisban lesz a New...","id":"20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d95c56-6ca3-4a5d-9965-0a7052609a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c25a23-3016-4383-895a-e6196e6bdfad","keywords":null,"link":"/kultura/20180412_Rohrig_Geza_legujabb_filmjeben_Matthew_Broderickkel_jatsszik","timestamp":"2018. április. 12. 10:56","title":"Röhrig Géza legújabb filmjében Matthew Broderickkel játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384e2a4e-036e-4452-bcb6-694f83e37de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen gombnyomással lehet majd lementeni az Instagramra feltöltött összes fotót és videót, amely leginkább azok számára lehet hasznos, akik az átlagnál lényegesen több felvételt őriznek a képmegosztó oldalán. ","shortLead":"Egyetlen gombnyomással lehet majd lementeni az Instagramra feltöltött összes fotót és videót, amely leginkább azok...","id":"20180413_instagram_fotok_videok_lementese_gdpr_adatkezelesi_rendelet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=384e2a4e-036e-4452-bcb6-694f83e37de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b5d092-2c25-4cdb-adb6-29f68d7e2244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_instagram_fotok_videok_lementese_gdpr_adatkezelesi_rendelet","timestamp":"2018. április. 13. 08:03","title":"Instagramozik? Ennek örülni fog: egyetlen gombnyomással letöltheti majd az összes fotóját és videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén 80 éves lap a tulajdonosok döntése nyomán szerdán jelent meg utoljára. ","shortLead":"Az idén 80 éves lap a tulajdonosok döntése nyomán szerdán jelent meg utoljára. ","id":"20180411_uzentek_a_nepszabisok_a_magyar_nemzet_munkatarsainak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9f61d1-67fc-4926-8687-b3903710b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade40405-97c7-43fe-a998-f58273bc8d70","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_uzentek_a_nepszabisok_a_magyar_nemzet_munkatarsainak","timestamp":"2018. április. 11. 17:25","title":"Üzentek a népszabisok a Magyar Nemzet munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda5ae06-63a5-42d6-9f43-5f8625aa04fd","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az EOS M50 számos olyan funkcióval rendelkezik, mely eddig nem volt elérhető a gyártó kicsi és könnyű MILC sorozatában. Ilyen például az azonnali és teljesen automatikus képtovábbítás.","shortLead":"Az EOS M50 számos olyan funkcióval rendelkezik, mely eddig nem volt elérhető a gyártó kicsi és könnyű MILC sorozatában...","id":"20180411_canon_eos_77d_fenykepezogep_dslr_tukorreflexes_canon_eos_m50_milc_fotogep_kamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda5ae06-63a5-42d6-9f43-5f8625aa04fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4bf7c6-5f24-49f5-967f-2c70949cbc32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_canon_eos_77d_fenykepezogep_dslr_tukorreflexes_canon_eos_m50_milc_fotogep_kamera","timestamp":"2018. április. 11. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a Canon tükör nélküli új fotómasinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat sorolnak fel. Nem tette meg.\r

","shortLead":"Arra a kérdésre kellett volna válaszolnia, hiteles ellenzéki politikus lehet-e úgy, hogy hetilapjában Soros-zsoldosokat...","id":"20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5ff24-6b1b-483d-8cdf-e4d13e9838b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_A_telefonlecsapasaban_Ungar_Peter_mar_Orbant_idezi","timestamp":"2018. április. 12. 11:52","title":"A telefonlecsapásában Ungár Péter már Orbánt idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet napján.","shortLead":"A választási vereség után Zuglóba visszatérő MSZP-P-s politikus szomorkás hangulatú verssel jelentkezett a költészet...","id":"20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f11bc84-a52f-43eb-946f-cd6be68274a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc527a-1847-4248-925c-134dc655ba54","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Karacsony_Gergely_Jozsef_Attila_versevel_uzent","timestamp":"2018. április. 11. 13:32","title":"Karácsony Gergely József Attila versével üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","shortLead":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","id":"20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251deff2-c679-459e-988b-9e54420bcbee","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","timestamp":"2018. április. 12. 09:15","title":"Mariah Carey beteg, és bátran beszél róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]