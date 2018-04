Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője, Somos András a lapnak írt levelében. A Facebookon közzétett megkeresésében azt írja, ha már ilyen gyatrán megy az oknyomozás Schmidt Mária hetilapjánál, dolgozik helyettük: ő is az egyik betámadott civil szervezet munkatársa volt, a listán a helye.","shortLead":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője...","id":"20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd657c4-b7c1-4b74-a3cf-78b11798e900","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","timestamp":"2018. április. 13. 09:06","title":"\"24 órán belül tegyetek fel a listára\" – Soros-zsoldosnak jelentkezik az ATV műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha furcsa a mobilszámlája végösszege, vessen egy pillantást a percdíjakra – lehet, hogy a korábbitól eltérő egységáruk megmagyarázza az eltérést. Szerencsére csak egy technikai hibáról van szó.","shortLead":"Ha furcsa a mobilszámlája végösszege, vessen egy pillantást a percdíjakra – lehet, hogy a korábbitól eltérő egységáruk...","id":"20180412_magyar_telekom_mobilszamla_tulszamlazas_magasabb_percdij","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0630724b-ab45-4a45-8f4a-d1701b8c0534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf97bd6-9560-4481-9d34-697d8abff0ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_magyar_telekom_mobilszamla_tulszamlazas_magasabb_percdij","timestamp":"2018. április. 12. 12:03","title":"Nézzen rá a mobilszámlájára, pár száz előfizetőnél túlszámlázott a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen megnehezítené a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményét befolyásolni akaró orosz akciók hátterét vizsgáló különleges megbízott, Robert Mueller elbocsátását. ","shortLead":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen...","id":"20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc2abd-476d-484d-a246-a68e16ffa142","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","timestamp":"2018. április. 12. 06:53","title":"Trump kirúgná, több szenátor védené az orosz kapcsolatokat vizsgáló Muellert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d543eff-9987-48fe-9c46-d43eca154123","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választás végleges eredményének ismeretében, a tervezettnél egy héttel később, jövő héten szombaton tartják az MSZP választmányának ülését – közölte Hiller István, a testület elnöke. ","shortLead":"Az országgyűlési választás végleges eredményének ismeretében, a tervezettnél egy héttel később, jövő héten szombaton...","id":"20180412_Eltoltak_az_MSZP_valasztmanyi_uleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d543eff-9987-48fe-9c46-d43eca154123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910419b9-d8df-4209-92db-b9324ac18d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Eltoltak_az_MSZP_valasztmanyi_uleset","timestamp":"2018. április. 12. 10:30","title":"Eltolták az MSZP választmányi ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","shortLead":"Nemcsak a bérek jobbak, az ingázóknak családjuktól sem kell elszakadniuk.","id":"20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2695c1b-1b30-489f-b335-4a3bb4dbc13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0396cc-7e4f-497a-ba2f-685e462e288e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_eszuk_agaban_sincs_valtoztatni_eletukon_az_ausztriaban_dolgozo_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 13. 08:28","title":"Eszük ágában sincs változtatni életükön az Ausztriában dolgozó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója, a kormánypártok elsöprő médiafölénye és a kormány saját pártjait támogató propagandája következtében a 2014-es voksolást követően a 2018-as országgyűlési választások sem voltak tisztességesek.","shortLead":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója...","id":"20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0a7f3-db40-4fd0-94e0-54fc63ceb265","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","timestamp":"2018. április. 11. 11:55","title":"3 milliárd forint közpénzt szórakoztak el a kamupártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","shortLead":"Aki azt hitte, kevesebb lesz a menekültpropaganda a választás után, tévedett.","id":"20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f53811-a090-4e9e-8ede-e9afe2b257f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Majus_7en_alakul_meg_a_parlament_rogton_a_Stop_Sorossal_kezdenek_a_kepviselok","timestamp":"2018. április. 12. 06:11","title":"Május 7-én alakul meg a parlament, rögtön a Stop Sorossal kezdenek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg a világ sportszínpadáig, miközben sajátosan személyes megközelítésével ünnepli a futballt mint egyetemes sportágat.","shortLead":"A tíz harmincperces epizód 12 országot felölelve nyújt bepillantást abba, hogy az élsportolók milyen utat tesznek meg...","id":"20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d48d0-9452-40a9-852b-35e1a4d22cb5","keywords":null,"link":"/sport/20180412_Szereti_a_focit_Sztarjatekosok_intim_pillanatait_is_lathatja_az_HBO_most_indult_sorozataban","timestamp":"2018. április. 12. 15:08","title":"Szereti a focit? Sztárjátékosok intim pillanatait is láthatja az HBO most indult sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]