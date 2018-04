Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","shortLead":"Bulgária és Bolívia csúszott vissza nagyot.","id":"20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f326e4b-059a-4b92-90ad-086ebbbcaa2b","keywords":null,"link":"/sport/20180412_ketszer_megvertek_megis_tartja_helyet_a_focivalogatott","timestamp":"2018. április. 12. 13:20","title":"Kétszer megverték, mégis tartja helyét a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c9c8e1-ccd3-49a8-ad30-a3664cfe7a8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi – jelentette csütörtökön a Reuters hírügynökség. ","shortLead":"Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi – jelentette...","id":"20180412_valosagga_valt_egy_spielberg_film_sztorija","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20c9c8e1-ccd3-49a8-ad30-a3664cfe7a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f469c7-5b8a-48e9-851f-bf87bd8c77a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_valosagga_valt_egy_spielberg_film_sztorija","timestamp":"2018. április. 12. 13:06","title":"Valósággá vált egy Spielberg-film sztorija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bcca16-9a36-4a28-95f6-9d53fdcafc04","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megtette kötelességét, de új szelek fújnak. Matthias Müller közös megegyezéssel távozik a legnagyobb európai autókonszern éléről.","shortLead":"Megtette kötelességét, de új szelek fújnak. Matthias Müller közös megegyezéssel távozik a legnagyobb európai...","id":"20180413_volkswagen_matthias_muller_dizelbotrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bcca16-9a36-4a28-95f6-9d53fdcafc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f92227f-1886-4b40-97fc-c9b04f4647fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_volkswagen_matthias_muller_dizelbotrany","timestamp":"2018. április. 13. 10:23","title":"Mennie kell a Volkswagen-vezérnek, aki végigcsinálta a dízelbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak, aki a bevétel 30 százalékát kapja.","shortLead":"Hol van már a Cabdy Crush vagy a Pokémon Go? Az alábbi játék az igazi aranybánya fejlesztőinek, no meg az Apple-nak...","id":"20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=687f79be-0248-4734-83a2-f87b8bb6c341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a78fad-b404-43f0-ba3b-b8fbc5f2bb65","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_ios_fortnite_bevetel_battle_royal","timestamp":"2018. április. 12. 15:03","title":"Rekord: több száz milliót költenek naponta az iPhone-osok erre a játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","shortLead":"Az autósoknak érdemes felkészülniük arra, hogy néhány órán keresztül szünetelni fog az e-matrica-árusítás.","id":"20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314284a2-2e21-4dcf-945a-e57f654ef134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180413_vasarnap_autopalya_ematrica_dijkoteles_utszakasz_nusz_hugo_matrica_vasarlas","timestamp":"2018. április. 13. 09:23","title":"Vigyázat, vasárnap problémás lehet autópálya-e-matricát vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiskorú menekülteknek joguk van a családegyesítésre, még akkor is, ha a kérelem beadása és elbírálása közben a kérelmező betölti 18. életévét – így határozott az Európai Unió Bírósága. A kötelező hatályú döntésnek komoly hatása lehet a sok menekültet befogadó EU-tagországokban.","shortLead":"A kiskorú menekülteknek joguk van a családegyesítésre, még akkor is, ha a kérelem beadása és elbírálása közben...","id":"20180412_Az_Europai_Birosag_kiterjesztette_a_kiskoru_menekulteknek_jogat_a_csaladegyesitesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bce379-e024-48a2-a1ab-93b72b6e0446","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Az_Europai_Birosag_kiterjesztette_a_kiskoru_menekulteknek_jogat_a_csaladegyesitesre","timestamp":"2018. április. 12. 13:16","title":"Az Európai Bíróság kiterjesztette a kiskorú menekülteknek jogát a családegyesítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal kiterjedtebb és koordináltabb az együttműködés, és az ellenzéki pártok fegyelmezetten beállnak a választáson végül másodiknak befutott jelölt mögé. Írásunk a HVG csütörtöki számában megjelent átfogó elemzés egyik eleme. ","shortLead":"Huszonegy mandátumot mindenképpen bukott az ellenzék a széthúzás miatt. Modelleztük, mi történt volna, ha sokkal...","id":"201815_ez_igy_nem_nyero","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3f765f-b33e-4932-94b5-16d4de5b8f37","keywords":null,"link":"/itthon/201815_ez_igy_nem_nyero","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"Beszédes számok: kiszámoltuk, mi van, ha valóban összefog az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra következtetni, hogy baj lenne.","shortLead":"A MÁV előbb elküldte az adatokat, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok, majd elmondta, miért téves ebből arra...","id":"20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0f89d3-19d3-4c53-b646-52f5affb66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50f6b5a-100c-45a9-97f9-3da4022972b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Elmagyarazta_a_MAV_miert_nem_baj_hogy_tavaly_18_millio_percet_kestek_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 13. 17:09","title":"Elmagyarázta a MÁV, miért nem baj, hogy tavaly 1,8 millió percet késtek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]