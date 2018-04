Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35d629ff-54dd-41a6-929f-a2a98d3231a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trump azonban továbbra sem ragadt klaviatúrát vagy telefont, hogy valamilyen módon gratuláljon az újraválasztott Orbánnak.","shortLead":"Trump azonban továbbra sem ragadt klaviatúrát vagy telefont, hogy valamilyen módon gratuláljon az újraválasztott...","id":"20180412_Lassan_mindenki_gratulalt_mar_Orbannak_de_tenyleg_mindenki_kiveve_a_kebelbarat_Putyint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d629ff-54dd-41a6-929f-a2a98d3231a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e655210-a642-48c0-923a-6bb94c6fe4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Lassan_mindenki_gratulalt_mar_Orbannak_de_tenyleg_mindenki_kiveve_a_kebelbarat_Putyint","timestamp":"2018. április. 12. 16:47","title":"Öt perccel azután, hogy megírtuk, Putyin még nem gratulált Orbánnak, befutott az orosz elnök közleménye az MTI-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján több tízezer ember szombaton a fővárosban. A választási eredmény miatt ledöbbent szervezők azt ígérik, ez csak a kezdet, és azt mondják, tanultak az elődök hibáiból. A CEU tüntetések óta nem látott tömeg lehet az utcán szombaton.","shortLead":"A szavazatok újraszámlálását, a választási törvény átírását és demokráciát követel majd az előzetes becslések alapján...","id":"20180413_szombati_tuntetes_opera","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df2b3d9-970f-4fe4-ace7-9396723e644b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d625ba6-690e-4445-8e2b-e19e364aa014","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombati_tuntetes_opera","timestamp":"2018. április. 13. 06:30","title":"Készül a gigatüntetés: Orbán beint vagy beijed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10fc8c6-78cc-474b-bee6-2064061d4a97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű kenyai természetvédő, akinek a világon elsőként sikerült felnevelnie elárvult kiselefántokat, 83 évesen hunyt el daganatos betegségben. ","shortLead":"A világhírű kenyai természetvédő, akinek a világon elsőként sikerült felnevelnie elárvult kiselefántokat, 83 évesen...","id":"20180413_Meghalt_Daphne_Sheldrick_az_elefantok_anyja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10fc8c6-78cc-474b-bee6-2064061d4a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c04745-cc67-4e61-b7c1-3b178d06f243","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Meghalt_Daphne_Sheldrick_az_elefantok_anyja","timestamp":"2018. április. 13. 20:25","title":"Meghalt Daphne Sheldrick, az elefántok anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit kormányfő. ","shortLead":"Nagy-Britannia a Szíria elleni akció megindítása előtt nem egyeztetett Oroszországgal – mondta Theresa May brit...","id":"20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff7064-2913-4dd7-b323-26730dbfe902","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_brit_miniszterelnok_a_tamadasrol_es_a_bizonyitekokrol","timestamp":"2018. április. 14. 11:29","title":"A brit miniszterelnök a szíriai támadásról és a bizonyítékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A másik Magyarország nem azért ismételgeti a csalás vádját, mert abban reménykedik, hogy változni fog az eredmény. Az általános értetlenkedés az öntudatra ébredés jele, annak a felismerésnek a megfogalmazása, hogy rengetegen vagyunk – mégsem nyertünk. Fantasztikus alapanyag ahhoz, hogy valaki végre politikát csináljon.","shortLead":"A másik Magyarország nem azért ismételgeti a csalás vádját, mert abban reménykedik, hogy változni fog az eredmény...","id":"20180413_Gomperz_Ez_a_harc_lesz_az_elso","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff99d13-df81-451e-9966-f9bc9eacc2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Gomperz_Ez_a_harc_lesz_az_elso","timestamp":"2018. április. 13. 10:45","title":"Gomperz: Ez a harc lesz az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","shortLead":"Majdnem 27 fok volt ma Budapesten. A folytatásban némi eső jön.","id":"20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1e95-0984-4899-987d-23db2d73bae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_megdolt_a_budapesti_melegrekord","timestamp":"2018. április. 12. 17:12","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedek egy LMP-s fegyelmi tárgyaláson megragadta a széken ülő Hadházyt és a földre lökte. ","shortLead":"Sallai Róbert Benedek egy LMP-s fegyelmi tárgyaláson megragadta a széken ülő Hadházyt és a földre lökte. ","id":"20180414_LMPs_parttarsa_fellokte_Hadhazy_Akost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeaf6dd-5ee0-431f-adef-826292665d49","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_LMPs_parttarsa_fellokte_Hadhazy_Akost","timestamp":"2018. április. 14. 13:07","title":"LMP-s párttársa rátámadt Hadházy Ákosra, rendőrt, mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]