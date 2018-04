Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","shortLead":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","id":"20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af06c5-3eda-49e5-841c-bf5418daa512","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","timestamp":"2018. április. 14. 09:40","title":"Vettel indulhat az első helyről Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","shortLead":"A névváltás egy több éve tartó folyamat része.","id":"20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ba1dd-992a-405e-bee8-2e50a1c732cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Hetfon_valt_nevet_az_FHB_Bank_hetvegen_all_a_honlapja_is","timestamp":"2018. április. 13. 17:34","title":"Hétfőn vált nevet az FHB Bank, hétvégén áll a honlapja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47459169-e3dd-4af7-b3e6-9b31b9fc3b0c","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az évfordulós emlékezéseken keresték a magyarázatokat, mi vezetett oda, hogy az osztrákok 99,74 százaléka voksolt az „újraegyesítésre” Hitler birodalmával.","shortLead":"Az évfordulós emlékezéseken keresték a magyarázatokat, mi vezetett oda, hogy az osztrákok 99,74 százaléka voksolt...","id":"201815__anschluss_80_ev__osztrak_identitaskereses__osszeomlas__arnyjatek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47459169-e3dd-4af7-b3e6-9b31b9fc3b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a183f4-ba19-4044-9e62-ed3db6831073","keywords":null,"link":"/vilag/201815__anschluss_80_ev__osztrak_identitaskereses__osszeomlas__arnyjatek","timestamp":"2018. április. 15. 16:20","title":"Tettesek voltak vagy áldozatok? Az Anschluss miatt 80 éve gyötri a kérdés az osztrákokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","shortLead":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","id":"20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c233db8-8064-4375-b00d-11b74d78572e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 14. 17:48","title":"Szatmáry aggódhatott, de ő maradt a nyertes a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre nehezebb eldönteni, hogy a ránk zúduló információáradatban melyek az igaz, s melyek a hamis hírek. Néha nem árt az önellenőrzés sem, ezt a célt szolgálja a következő teszt is. Frissebb és régebbi hírek és \"hírek\" között válogattunk.","shortLead":"Egyre nehezebb eldönteni, hogy a ránk zúduló információáradatban melyek az igaz, s melyek a hamis hírek. Néha nem árt...","id":"20180413_fake_news_alhirek_kviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89595951-5bee-410e-b43b-4b9937776063","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_fake_news_alhirek_kviz","timestamp":"2018. április. 13. 20:15","title":"Fake/nem fake - felismeri még bárki az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció ezt is átalakíthatja, ahogyan Dubaiban ezzel meg is próbálkoznak mostantól. ","shortLead":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció...","id":"20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf23a2a-271e-41a0-a29d-e7ccd27eae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","timestamp":"2018. április. 14. 13:47","title":"Dubaiban lesznek először digitális rendszámtáblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]