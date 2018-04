Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak, gluténérzékenyeknek, most pedig azok is könnyen megtalálják egymást, akik magániskolába jártak, és véletlenül sem akarnak a közoktatásban végzettek közé keveredni.","shortLead":"Eddig sem szenvedett a világ hiányt a niche randiappokból: készült már mobilalkalmazás kutyasétáltatóknak...","id":"20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1640e4ac-706b-4f11-8993-71af8e46e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Penztelenek_kimeljenek__uj_randiapp_maganiskolaban_vegzetteknek","timestamp":"2018. április. 14. 15:22","title":"Pénztelenek kíméljenek! – új randiapp magániskolában végzetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","shortLead":"A Tokaj Intercity halálra gázolt egy embert.","id":"20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff6a0cb-1fde-48b3-9f89-5420a39140e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestMiskolc_vasutvonalon","timestamp":"2018. április. 14. 19:15","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Miskolc vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","shortLead":"A szombati tüntetés megszervezői nem állnának le, polgári engedetlenségi mozgalmon gondolkodnak.","id":"20180413_szombat_tuntetes_menetrend","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f344c5fb-c582-4a20-923b-1185b42e963c","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_szombat_tuntetes_menetrend","timestamp":"2018. április. 13. 15:10","title":"Minden hétvégén tüntetnének a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta, több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció ezt is átalakíthatja, ahogyan Dubaiban ezzel meg is próbálkoznak mostantól. ","shortLead":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta, több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció...","id":"20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf23a2a-271e-41a0-a29d-e7ccd27eae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","timestamp":"2018. április. 14. 13:47","title":"Dubaiban lesznek először digitális rendszámtáblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft azt ígéri, képes megvédeni a felhasználókat az adatvesztéstől, ha zsarolóvírus támadná meg a tárhelyet. És akkor is, ha véletlenül töröltek valamit.","shortLead":"A Microsoft azt ígéri, képes megvédeni a felhasználókat az adatvesztéstől, ha zsarolóvírus támadná meg a tárhelyet. És...","id":"20180414_microsoft_onedrive_tarhely_fajlok_vedelme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603adf3-dc93-4659-9d0f-4d9fb9ce4bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_microsoft_onedrive_tarhely_fajlok_vedelme","timestamp":"2018. április. 14. 08:03","title":"Fontos új funkciók kerültek a OneDrive-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6598cc-f3c3-4924-9479-33a452290254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Terminátor videóban üzent rajongóinak és megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az utóbbi napokban kapott. Schwarzeneggeren nemrég sürgősségi szívműtétet hajtottak végre.","shortLead":"A Terminátor videóban üzent rajongóinak és megköszönte azt a rengeteg támogatást, amit az utóbbi napokban kapott...","id":"20180413_Jobban_van_de_meg_nem_tokeletes_a_szivmuteten_atesett_Schwarzenegger_allapota__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6598cc-f3c3-4924-9479-33a452290254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c53a06-3b7c-4e74-9364-92dc52b9290a","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Jobban_van_de_meg_nem_tokeletes_a_szivmuteten_atesett_Schwarzenegger_allapota__video","timestamp":"2018. április. 13. 17:25","title":"Jobban van, de még nem tökéletes a szívműtéten átesett Schwarzenegger állapota – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak most kezdődik a magánegészségügy igazi konjunktúrája.","shortLead":"A napokban gazdát cserél az ország második legnagyobb magánkórháza. Az azt átvevő szakmai befektető szerint még csak...","id":"201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020f612a-9dbf-4398-9d9c-46763c7d5951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e87e642-3513-4d88-98c4-16a8e0f2e568","keywords":null,"link":"/kkv/201815__maganegeszsegugy__tisztazatlan_viszonyok__szammisztika__vegye_vigye","timestamp":"2018. április. 15. 12:30","title":"Most kezd kiderülni, hogy valójában mekkora üzlet is az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","shortLead":"Változatlan az eredmény száz százalékos feldolgozottságnál.","id":"20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9927da87-d426-457b-9b90-aff4e79e9e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f2edc8-d784-4a81-a62e-57981fb38949","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Budan_is_maradtak_a_fideszes_nyertesek_Simicsko_es_Gulyas_Gergely","timestamp":"2018. április. 14. 19:12","title":"Budán is maradtak a fideszes nyertesek: Varga után Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]