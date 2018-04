Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tetszett egy trafikosnak, hogy nem maradhatott egyedül a faluban, és a bíróság neki adott igazat.","shortLead":"Nem tetszett egy trafikosnak, hogy nem maradhatott egyedül a faluban, és a bíróság neki adott igazat.","id":"20180414_Beperelte_egy_trafikos_az_allamot_mert_konkurenciat_kapott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0eff4d-ee4d-4908-836a-02dcc8dfbccd","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Beperelte_egy_trafikos_az_allamot_mert_konkurenciat_kapott","timestamp":"2018. április. 14. 12:38","title":"Beperelte egy trafikos az államot, mert konkurenciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f","c_author":"Egyed László","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. 