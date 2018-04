Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk ennek speciel nem 4, hanem 6 kereke van. És nemcsak az AMG, hanem a Brabus is dolgozott rajta.","shortLead":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk...","id":"20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455973c5-3986-478a-9f26-47ea202eac4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 15. 06:41","title":"Kapaszkodjon: 385 millió forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó, egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki a takarításhoz, valaki beszélgetőtérsként, valaki pedig a házőrzéshez.","shortLead":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki...","id":"20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33a9190-cee4-4b27-a78a-eacf0e654ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","timestamp":"2018. április. 15. 08:03","title":"4-ből 1 magyar tart a robotoktól, de a takarítást azért rájuk bíznák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afbb78c-93db-49ae-92c2-384af3fb963c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók az Orosházi Kórházhoz, miután füstöt észleltek a Sürgősségi Betegegellátó Osztályon.","shortLead":"Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók az Orosházi Kórházhoz, miután füstöt észleltek a Sürgősségi Betegegellátó Osztályon.","id":"20180416_oroshazi_korhaz_tuz_sbo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1afbb78c-93db-49ae-92c2-384af3fb963c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadfe898-4ebb-4f6a-948a-ed46573e42f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_oroshazi_korhaz_tuz_sbo","timestamp":"2018. április. 16. 21:02","title":"Tűz lehet az Orosházi Kórházban, az SBO nem fogad betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c0b742-3dc2-4475-80bd-03d260a9695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik expartnere fenyegette meg, hogy nyilvánosságra hozza a státuszát, így inkább ő maga állt elő a diagnózissal az Instagramon.","shortLead":"Az egyik expartnere fenyegette meg, hogy nyilvánosságra hozza a státuszát, így inkább ő maga állt elő a diagnózissal...","id":"20180416_Eljott_az_ideje_hogy_Conchita_Wurst_bevallja_HIVpozitiv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c0b742-3dc2-4475-80bd-03d260a9695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5079cca-54ad-4e8a-b3ce-1618fcbe9a03","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Eljott_az_ideje_hogy_Conchita_Wurst_bevallja_HIVpozitiv","timestamp":"2018. április. 16. 09:06","title":"Eljött az ideje, hogy Conchita Wurst bevallja: HIV-pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A New York magazin párhuzamot von Orbán Viktor és Donald Trump között, és a magyar példával figyelmezteti az amerikaiakat.","shortLead":"A New York magazin párhuzamot von Orbán Viktor és Donald Trump között, és a magyar példával figyelmezteti...","id":"20180416_Magyarorszag_bucsu_a_demokraciatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc3b16-4467-4725-b0dc-b0d8aee68c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Magyarorszag_bucsu_a_demokraciatol","timestamp":"2018. április. 16. 15:13","title":"Búcsú a magyar demokráciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden több mint 600 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért.","shortLead":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és...","id":"20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e61e454-4664-41cb-9c44-c4f3bfdb4fa6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","timestamp":"2018. április. 16. 11:41","title":"Nyaralót venne? Tavaly még jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb népszavazási kérdés csúszott át a római-parti mobilgátról április elején, kérdésünkre az LMP és a Momentum politikusa is úgy nyilatkozott, támogatnák a kezdeményezést.","shortLead":"Újabb népszavazási kérdés csúszott át a római-parti mobilgátról április elején, kérdésünkre az LMP és a Momentum...","id":"20180416_A_Momentum_es_az_LMP_is_tamogatna_a_Romaiparti_nepszavazast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aedb7c-3b1d-478e-b389-aa4186b85e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_Momentum_es_az_LMP_is_tamogatna_a_Romaiparti_nepszavazast","timestamp":"2018. április. 16. 08:07","title":"Római-parti népszavazás a mobilgátról: a Momentum és az LMP is beleáll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]