[{"available":true,"c_guid":"4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő függetlenségpárti politikai vezetők szabadon bocsátását követeljék. ","shortLead":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő...","id":"20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18c8a1-7207-49ef-b704-729b7821c4b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","timestamp":"2018. április. 15. 16:20","title":"Óriási tüntetés a szabadságért Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","shortLead":"De már legalább nem akarják megverni az őket ellenőrizni próbáló felügyelőket.","id":"20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e21791-2e77-45d1-bc6f-d037823c853f","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Meg_mindig_komoly_bajok_vannak_a_fovarosi_taxisoknal","timestamp":"2018. április. 15. 11:38","title":"Még mindig komoly bajok vannak a fővárosi taxisoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged csapatát vasárnap, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett fináléban.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged...","id":"20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d561cde-5c80-4144-912b-c094eef86bc0","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Ismet_a_Veszprem_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 15. 19:38","title":"Ismét a Veszprém nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6a9143-53e8-4a23-bb85-eb2ffd12dedb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor több értelemben is legendássá vált – fontos és gyakran idézett általa ma már csak legendaként kezelt – mondatai is elhangzottak az igazabb demokráciát követelő szombati kormányellenes tüntetésen.","shortLead":"Orbán Viktor több értelemben is legendássá vált – fontos és gyakran idézett általa ma már csak legendaként kezelt –...","id":"20180414_orban_viktor_a_nepnek_joga_van_elkergetni_a_kormanyt_kormanyellenes_tuntetes_video_mi_vagyunk_a_tobbseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6a9143-53e8-4a23-bb85-eb2ffd12dedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d124ad5-9592-4540-b96b-275ab44deb98","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_orban_viktor_a_nepnek_joga_van_elkergetni_a_kormanyt_kormanyellenes_tuntetes_video_mi_vagyunk_a_tobbseg","timestamp":"2018. április. 14. 19:20","title":"„A népnek joga van elkergetni a kormányt” – Orbán is megszólalt a tüntetésen, igaz, csak videóról idézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","shortLead":"Megvan a száz százalékos feldolgozottság itt is: az Együtt jelöltje, Vajta Zoltán nem fordított.","id":"20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c233db8-8064-4375-b00d-11b74d78572e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szatmarynak_aggodhatott_de_o_maradt_a_nyertes_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 14. 17:48","title":"Szatmáry aggódhatott, de ő maradt a nyertes a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedek egy LMP-s fegyelmi tárgyaláson megragadta a széken ülő Hadházyt és a földre lökte. 