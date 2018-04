Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg vannak számlálva.","shortLead":"Hiába jó telefon a Google Pixel és nagytestvére, a Pixel XL, hiába jó a kamerájuk, a napjaik most már tényleg meg...","id":"20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b05ead-3acc-4ec7-ab76-bf1c82bfe3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898c239-de6b-4fe7-92c8-a48991a206d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_pixel_telefonok_ertekesitesenek_megszuntetese","timestamp":"2018. április. 15. 10:14","title":"R.I.P.: lemondott a Google a Pixel telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","shortLead":"Március elején az M3-ason tűnt fel egy hasonló \"versenyző\".","id":"20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214240ed-004a-42e7-94d7-f42fe7fbcd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6add3d-9de0-4775-99fe-442b650f2f90","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180416_kezmuves_rendszam_alsoors","timestamp":"2018. április. 16. 12:19","title":"Ez a kézműves rendszám nem kerülhette el a rendőrök figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki, így akár parancsokat, feladatokat is adhatunk neki.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem által kifejlesztett AlterEgo megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki...","id":"20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7345cb9c-9bf1-4c64-9afa-37f36807656d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31953b7d-4e34-47ac-8d24-594cc45a649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_alterego_gondolatolvasas","timestamp":"2018. április. 16. 15:03","title":"Csináltak egy fejre rakható készüléket, ami 100-ból 92 esetben megért mindent, amit csak magunkban mondunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott jelöltekkel kell indulni. ","shortLead":"Az MSZP-s politikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott...","id":"20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea64f43-a5d5-411f-aaa8-29b4269cbd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac89df4-20dc-4718-899b-3315180d10ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kezdodik_Horvath_Csaba_bedobta_az_elovalasztas_otletet_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. április. 16. 15:48","title":"Kezdődik: Horváth Csaba bedobta az előválasztás ötletét az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság azt fogja javasolni, hogy a terrorizmus elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében valamennyi EU-s személyi igazolványon tárolják a tulajdonos ujjlenyomatát – írta Deutsche Welle hírportál. ","shortLead":"Az Európai Bizottság azt fogja javasolni, hogy a terrorizmus elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében valamennyi EU-s...","id":"20180416_Legyen_kotelezo_a_szemelyiken_az_ujjlenyomat__javasolja_egy_EUbiztos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bbab644-2bc2-47ac-9d48-45e6714eecbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258b2582-44f2-4bd9-9beb-14a2e05b2dcc","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Legyen_kotelezo_a_szemelyiken_az_ujjlenyomat__javasolja_egy_EUbiztos","timestamp":"2018. április. 16. 18:36","title":"Legyen kötelező a személyiken az ujjlenyomat – javasolja egy EU-biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","id":"20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5df2fb-32f1-4210-9639-20b78c8ebf8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","timestamp":"2018. április. 16. 14:29","title":"Mégis megy magyar film Cannes-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","shortLead":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","id":"20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571771a9-4a50-4866-b25c-9f0d5c5821ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","timestamp":"2018. április. 15. 12:05","title":"Kárt okozott önnek a NAV? Beperelheti a hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]