[{"available":true,"c_guid":"9d1a9a9b-312c-4720-b1c1-01d83243423d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden idők legnagyobb kormányellenes tüntetését rendezték meg szombaton demokráciát és új választójogi törvényt követelve. A szervezők azt ígérik, folytatják.","shortLead":"Minden idők legnagyobb kormányellenes tüntetését rendezték meg szombaton demokráciát és új választójogi törvényt...","id":"20180415_Egeszen_kulonleges_hangulatu_szurrealis_kepeket_hozott_a_szombati_gigatuntetes_szombat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a9a9b-312c-4720-b1c1-01d83243423d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315ed8d2-775f-48eb-8248-7209d652987e","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Egeszen_kulonleges_hangulatu_szurrealis_kepeket_hozott_a_szombati_gigatuntetes_szombat","timestamp":"2018. április. 15. 01:10","title":"Egészen különleges hangulatú, szürreális képeket hozott a szombati gigatüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet csúnyán alulmaradt. ","shortLead":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet...","id":"20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486a68c-2b16-45df-92c5-880887ea146c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","timestamp":"2018. április. 14. 17:18","title":"Szabó Tímea is mandátumot szerzett, Menczer csúnyát bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a437f2-0619-434a-b66c-6ef11fe85781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b470243-d114-4da2-ac03-7e7d78fabfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Mutatjuk_a_tomeget_az_Operanal__video","timestamp":"2018. április. 14. 18:06","title":"Mutatjuk a tömeget az Operánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksok száz százalékos feldolgozottsága az eredeti eredményeket erősítette meg Békés és Heves megyében is. A Jobbik nem tudott előzni.","shortLead":"A voksok száz százalékos feldolgozottsága az eredeti eredményeket erősítette meg Békés és Heves megyében is. A Jobbik...","id":"20180414_Simonka_Gyorgye_az_oroshazi_kepviseloseg_Vona_feladhatja_a_remenykedest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f8494e-26ba-49f7-a13a-711fbbc3f113","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Simonka_Gyorgye_az_oroshazi_kepviseloseg_Vona_feladhatja_a_remenykedest","timestamp":"2018. április. 14. 21:19","title":"Simonka Györgyé az orosházi képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","shortLead":"A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a 47 éves szigethalmi V. Jánost.","id":"20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9b8ee-4104-4bdd-ac99-f07cc45d963d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3686fd-80bb-4922-b46a-1812542411ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_kiszurt_kerek_budapest_lopas","timestamp":"2018. április. 14. 15:31","title":"Kiszúrta az autó kerekét, hogy meglophassa a budapesti autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","shortLead":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","id":"20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a9381-a1f5-4cc7-92ec-d1731c2b4ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","timestamp":"2018. április. 14. 15:54","title":"Két magyar cég került Európa ezer leggyorsabban fejlődő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ma megtudjuk a választás eredményét.","shortLead":"Még ma megtudjuk a választás eredményét.","id":"20180414_Megerkeztek_a_kivandorolt_es_az_atjelentkezo_magyarok_szavazatai_hamarosan_vegeredmenyt_hirdetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2b2e5d-b74b-4d81-a3d1-4b4a138844ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Megerkeztek_a_kivandorolt_es_az_atjelentkezo_magyarok_szavazatai_hamarosan_vegeredmenyt_hirdetnek","timestamp":"2018. április. 14. 09:37","title":"Megérkeztek a kivándorolt és az átjelentkező magyarok szavazatai, hamarosan végeredményt hirdetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció ezt is átalakíthatja, ahogyan Dubaiban ezzel meg is próbálkoznak mostantól. ","shortLead":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció...","id":"20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf23a2a-271e-41a0-a29d-e7ccd27eae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","timestamp":"2018. április. 14. 13:47","title":"Dubaiban lesznek először digitális rendszámtáblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]