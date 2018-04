Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többrendbeli kerítés, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, megrontás és tiltott pornográf felvétellel való visszaélés miatt tizenegy embert ítélt el nem jogerősen a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A gyerekek nagyon nehéz anyagi körülmények közül származtak, helyzetüket éveken át kihasználta a bűnbanda.","shortLead":"Többrendbeli kerítés, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, megrontás és tiltott pornográf felvétellel való...","id":"20180416_Szegenysegben_elo_kiskoru_fiuk_megrontasaert_prostituciojaert_iteltek_el_egy_bunbandat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4cae0f-888f-4887-812d-dc09c208e258","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Szegenysegben_elo_kiskoru_fiuk_megrontasaert_prostituciojaert_iteltek_el_egy_bunbandat","timestamp":"2018. április. 16. 18:48","title":"Szegénységben élő, kiskorú fiúk megrontásáért, prostitúciójáért ítéltek el egy bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 27. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda Magyar Kupát, miután 23-21-re legyőzte a MOL-Pick Szeged csapatát vasárnap, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett fináléban.\r

