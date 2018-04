Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A kicsik rengeteg mindent megtanulnak, ráadásul úgy, hogy az közben örömöt nyújt nekik, de az iskolában elromlik valami, és kínná válik a tanulás – állítja Lantos Mihály tanulásmódszertani tréner. Lehet-e játszva tanulni? Miért fontos a humor ebben a folyamatban? Hogy vegyük rá a gyereket az olvasásra? Interjú.","shortLead":"A kicsik rengeteg mindent megtanulnak, ráadásul úgy, hogy az közben örömöt nyújt nekik, de az iskolában elromlik...","id":"20180416_Tanulni_hatekonyan_csak_elvezettel_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42307a75-a81c-46f7-ba97-761510589de2","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Tanulni_hatekonyan_csak_elvezettel_lehet","timestamp":"2018. április. 16. 14:05","title":"Jobban járunk, ha örömet csempészünk annak tanulásába is, ami nem érdekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti Eurocenterben és a Váci úti Duna Plazában. A rögtönzött ügyfélfogadási helyeken a NAV munkatársai a bevallással kapcsolatos teendőkben segítenek. ","shortLead":"Az szja-bevallás benyújtási határidejéig több alkalommal is várják az ügyfeleket a NAV munkatársai a Bécsi úti...","id":"20180416_Plazazik_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337b24ef-6ee1-4048-83e9-3758f8243bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81f766-9f66-4e8a-9a1b-9f9cf5d879ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180416_Plazazik_a_NAV","timestamp":"2018. április. 16. 11:08","title":"Plázázik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően, hogy a nyugati hatalmak a hét végén Szíria elleni légicsapásokkal torolták meg, hogy a damaszkuszi rezsim állítólag vegyi fegyvereket vetett be a felkelők kezén lévő területek lakossága ellen. \r

","shortLead":"Brit és amerikai források szerint az orosz hackerek meghússzorozták az általuk posztolt álhírek számát azt követően...","id":"20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9020d13-57bc-4c18-b150-b72bc56f4348","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Oroszorszag_alhirhadjaratot_inditott_NagyBritannia_es_az_USA_ellen","timestamp":"2018. április. 16. 07:40","title":"Oroszország álhírhadjáratot indított Nagy-Britannia és az USA ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff9055-6ae8-461b-9cf1-ed6aa0c6a2bb","c_author":"Magyar Fanni","category":"kultura","description":"A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) Magyarország egyetlen olyan szervezete, amely a pályakezdő művészek és elméleti szakemberek szakmai integrációját tekinti elsődleges feladatának. A művészeti újratermelés szempontjából pótolhatatlan szerepet betöltő, több száz fős tagságú és nagy múltú egyesületet mára a megszűnés veszélye fenyegeti.","shortLead":"A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) Magyarország egyetlen olyan szervezete, amely a pályakezdő művészek és...","id":"20180416_Megszunes_fenyegeti_a_Fiatal_Kepzomuveszek_Studioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ff9055-6ae8-461b-9cf1-ed6aa0c6a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6974d1e1-ad50-4aa1-b08d-50211bef95a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megszunes_fenyegeti_a_Fiatal_Kepzomuveszek_Studioja","timestamp":"2018. április. 16. 13:27","title":"Megszűnés fenyegeti a Fiatal Képzőművészek Stúdióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499728c3-48e3-4de7-94c2-937e0544e47b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök óta négy céget bírságolt meg a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Csütörtök óta négy céget bírságolt meg a Magyar Nemzeti Bank.","id":"20180416_Tuzallo_fa_Rubikkocka_meretu_kazan_MLMes_kriptovalutabanyaszat__elkepeszto_cegekre_szabott_ki_most_birsagot_az_MNB","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499728c3-48e3-4de7-94c2-937e0544e47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca123d91-eb7c-4eda-ba39-2e32ce0d7f35","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Tuzallo_fa_Rubikkocka_meretu_kazan_MLMes_kriptovalutabanyaszat__elkepeszto_cegekre_szabott_ki_most_birsagot_az_MNB","timestamp":"2018. április. 16. 13:41","title":"Tűzálló fa, Rubik-kocka méretű kazán, MLM-es kriptovaluta-bányászat – elképesztő cégekre szabott ki most bírságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak áldozata lett. ","shortLead":"Egy hangfelvételt osztott meg az Instagramján Azealia Banks közvetlenül az után, hogy állítása szerint nemi erőszak...","id":"20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45749526-b250-4696-939a-379bb1b554ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11172930-c8ec-4a5d-9644-c424482b14e4","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Azealia_Banks_Instagramon_adta_le_a_veszjelzest_dedrogoztak_majd_megeroszakoltak","timestamp":"2018. április. 16. 18:25","title":"Azealia Banks Instagramon adta le a vészjelzést: bedrogozták, majd megerőszakolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","shortLead":"Két fokkal volt melegebb, mint 1952-ben Tatabányán, ami az eddigi rekord volt. ","id":"20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5756e-4dda-493e-8925-f3b42bc6674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8dbd6-f1e7-4131-8f0d-e80b19836383","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Gyongyoson_megdolt_ma_a_hajnali_melegrekord","timestamp":"2018. április. 16. 18:26","title":"Gyöngyösön megdőlt ma a hajnali melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]