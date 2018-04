Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfő reggeli heves esőzés eléggé megviselte a New York-i metróhálózatot, videofelvételeken látszik, ahogy egyes állomások beáznak, hömpölyög a lépcsőkön lefelé a víz. A beömlő eső miatt műszaki fennakadások voltak. ","shortLead":"A hétfő reggeli heves esőzés eléggé megviselte a New York-i metróhálózatot, videofelvételeken látszik, ahogy egyes...","id":"20180416_Dobbenetes_felvetelek_ozonviz_a_New_Yorki_metroban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a05fb73-e3c2-4482-b24c-07eecad318b6","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Dobbenetes_felvetelek_ozonviz_a_New_Yorki_metroban","timestamp":"2018. április. 16. 19:46","title":"Döbbenetes felvételek: özönvíz a New York-i metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","shortLead":"Az ausztrál pilótának ez a hatodik futamgyőzelme.","id":"20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d50465-8db8-42b5-a734-146163d8015a","keywords":null,"link":"/sport/20180415_Latvanyos_versenyen_nyert_Ricciardo_a_Forma1_kinai_nagydijan","timestamp":"2018. április. 15. 10:11","title":"Látványos versenyen nyert Ricciardo a Forma-1 kínai nagydíján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.","shortLead":"A külföldi sofőrökkel szemben a Záhonyi Rendőrkapitányságon egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megalapozott...","id":"20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c892c03-4167-4828-86e3-f9f31acc1a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e628dc-c853-4225-a657-579fdac6da60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_lopott_auto_zahony_terepjaro","timestamp":"2018. április. 16. 00:21","title":"Ritka nagy fogás Záhonynál: 5 lopott terepjáró bukott le a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ced0fd-9cdc-4353-a5ab-6336ddf1a562","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly meglepetést keltett a tudósok körében, hogy az európai származású nők között kétszer annyi a természetes szőkék aránya, mint a férfiak körében.","shortLead":"Komoly meglepetést keltett a tudósok körében, hogy az európai származású nők között kétszer annyi a természetes szőkék...","id":"20180416_Tobb_a_termeszetes_szoke_no_de_miert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ced0fd-9cdc-4353-a5ab-6336ddf1a562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bb6602-00e9-4244-a696-711527ceb7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Tobb_a_termeszetes_szoke_no_de_miert","timestamp":"2018. április. 16. 19:52","title":"Több a természetes szőke nő, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával, mérsékelte Trump védővámjainak hatását. De a neheze csak most jön.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával...","id":"20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23735347-11b5-4ca8-98ef-b4f9dafefdc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","timestamp":"2018. április. 16. 11:00","title":"A világot legyűrheti, de otthon megfojthatják a dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például a tápkábelén keresztül.","shortLead":"Számtalan módon lophatók el adatok még egy olyan számítógépről is, amelyik nem csatlakozik az internetre. Például...","id":"20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8202b1a3-8aa9-4209-b4d0-e0b857060bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29f507-fdbe-44c5-9118-681e7865757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_ben_gurion_egyetem_adatlopas_a_tapkabelen_at","timestamp":"2018. április. 16. 17:00","title":"Azt hiszi, biztonságban van, mert nem csatlakozik a gépe a netre? Sajnos téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","shortLead":"A Bloomberg szerint a kötvénypiac kedvence lehet az ország a választások után.","id":"20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25599c73-83b7-4731-8e9a-cc1a25e47715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dc6d1c-a30b-4dc6-8aa5-07b02482e540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_befektetoket_nem_erdeklik_a_magyar_kozallapotok","timestamp":"2018. április. 16. 13:20","title":"A külföldi befektetőket nem érdeklik a magyar közállapotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","shortLead":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","id":"20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37a9415-7bb7-4b81-be99-f34d296cc4a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","timestamp":"2018. április. 15. 10:16","title":"Ez a legújabb Lamborghini: két kereke van pedálokkal és elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]