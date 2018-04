Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48946c14-386a-4501-8262-c060aa37b7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180416_Eszmeletlen_felvetelt_keszitett_egy_francia_no_egy_lavinarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48946c14-386a-4501-8262-c060aa37b7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e0e866-52c4-45af-91a0-e2fd4522921e","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Eszmeletlen_felvetelt_keszitett_egy_francia_no_egy_lavinarol","timestamp":"2018. április. 16. 16:32","title":"Látványos lavináról készített videót egy francia nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégalapító-vezérigazgatónak esze ágában sincs megválni egyetlen titulusától sem.","shortLead":"A cégalapító-vezérigazgatónak esze ágában sincs megválni egyetlen titulusától sem.","id":"20180416_Eltavolitanak_Mark_Zuckerberget_a_Facebook_elerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d258c19-ac53-44be-8c86-67d9b0245b8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Eltavolitanak_Mark_Zuckerberget_a_Facebook_elerol","timestamp":"2018. április. 16. 18:30","title":"Eltávolítanák Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az autómosásra fordított összeg most nem több ablakon kidobott pénznél.","id":"20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e6cc42-09d8-4b72-95a0-6cfe983ba800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee6b46-3641-4efa-935b-55e228efb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_automosas_auto_eso_idojaras_por_homok_szahara_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2018. április. 16. 10:51","title":"Szerdáig nem érdemes kocsit mosni: támad a szaharai por és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk az elszámolást.","shortLead":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk...","id":"20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43cc5f8-1c3d-443c-8fd1-0ec1d6f8d83d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","timestamp":"2018. április. 17. 14:50","title":"Juhász Péter: \"Elszámolunk a kampányköltésekkel is, csak most takarítjuk az irodát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót 2016-ban a kormány kedvenc civil szervezetének, a CÖF-nek, de erre most már jogerős ítélet kötelezi őket.","shortLead":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót...","id":"20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7002ba69-82e3-413b-ae6a-43d2bb9f04fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","timestamp":"2018. április. 17. 18:38","title":"Nem titkolhatják tovább, hogy mire adott 508 milliót az MVM a CÖF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t, miután kiderült, hogy a vidéki telefonhálózat fejlesztése helyett inkább trükközött egy kicsit.","shortLead":"Óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t, miután kiderült, hogy a vidéki telefonhálózat fejlesztése helyett...","id":"20180417_40_millio_dollaros_buntetes_az_amerikai_tmobilenak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3119948f-7d94-49f0-95b2-1eece14433b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_40_millio_dollaros_buntetes_az_amerikai_tmobilenak","timestamp":"2018. április. 17. 10:01","title":"Durván trükközött, ezért óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","shortLead":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","id":"20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d21ba9-5fec-46d2-9f45-01787222bc85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","timestamp":"2018. április. 17. 06:07","title":"Háromsávos lesz az M1-es autópálya, keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8b1600-f235-4288-9240-d337ee7159f0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A New York Times és a New Yorker újságírói kapták a díjat. ","shortLead":"A New York Times és a New Yorker újságírói kapták a díjat. ","id":"20180417_Pulitzerdijat_ert_a_Weinsteinsztori","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8b1600-f235-4288-9240-d337ee7159f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5b22a4-3e70-400e-a1ae-f1d2a4936b28","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Pulitzerdijat_ert_a_Weinsteinsztori","timestamp":"2018. április. 17. 09:23","title":"Pulitzer-díjat ért a Weinstein-sztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]