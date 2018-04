Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el, miért tette. ","shortLead":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el...","id":"20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b426bfe9-26f4-4e94-872b-842edf93c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","timestamp":"2018. április. 17. 21:25","title":"Akár húsz évet is kaphat a férfi, aki szándékosan leforrázta a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","shortLead":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","id":"20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87cbc36-d07c-41cd-b05a-039a141c6350","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","timestamp":"2018. április. 17. 09:26","title":"Két társelnök venné át a Jobbik irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő Almahata Sitta meteorit. ","shortLead":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő...","id":"20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196bd302-4857-4050-bcfc-544feea66a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","timestamp":"2018. április. 18. 14:03","title":"Elveszett a Naprendszer egyik bolygója, arról érkezhetett a gyémántokat rejtő meteorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek, amelyik még a vírusvédelmet is eltávolítja a gépről.","shortLead":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek...","id":"20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816aa34-dec6-47c4-a257-c309d2a94ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","timestamp":"2018. április. 17. 12:03","title":"Ez rosszul eshet a számítógépének: ez a zsarolóvírus még a vírusvédelmet is eltávolítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisorsolt nyertes végül nem mert elmenni a vacsorára.","shortLead":"A kisorsolt nyertes végül nem mert elmenni a vacsorára.","id":"20180417_Kelemen_Anna_nem_tudta_atadni_a_valasztasi_nyeremenyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239366db-cb99-420d-a69e-a18b83530359","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Kelemen_Anna_nem_tudta_atadni_a_valasztasi_nyeremenyt","timestamp":"2018. április. 17. 09:13","title":"Kelemen Anna nem tudta átadni a választási nyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"","category":"vilag","description":"Több száz év helyett néhány nap alatt eltűnhetnek a használt PET-palackok: a tudósoknak sikerült gyorsabb munkára fogni azt a természetben is meglévő enzimet, amely lebontja a műanyagokat.","shortLead":"Több száz év helyett néhány nap alatt eltűnhetnek a használt PET-palackok: a tudósoknak sikerült gyorsabb munkára fogni...","id":"20180417_Jon_a_muanyagfalo_szuperenzim","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bbaf28-1096-4b9a-819d-8a0f807a7509","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Jon_a_muanyagfalo_szuperenzim","timestamp":"2018. április. 17. 11:06","title":"Jön a műanyagfaló szuperenzim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód segítségével már gyerekjáték kinyerni a gépből a pénzt.","shortLead":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód...","id":"20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fa7e03-91d2-4053-8bf2-41ff64a2818a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","timestamp":"2018. április. 18. 12:03","title":"Ha ezt a programot ráküldik egy ATM-re, csak úgy szórja magából a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056044dd-3fec-4708-8eb9-7d51025a9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.","id":"20180417_15_eves_lany_tunt_el_a_XX_keruletbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056044dd-3fec-4708-8eb9-7d51025a9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137db47-11c2-4528-8922-370eff1acc34","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_15_eves_lany_tunt_el_a_XX_keruletbol","timestamp":"2018. április. 17. 09:15","title":"15 éves lány tűnt el a XX. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]