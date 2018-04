Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani lehetett, de bocsánatkérés már volt.","shortLead":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani...","id":"20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24e8c-bffe-4f9f-a18f-193713811e42","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","timestamp":"2018. április. 16. 11:57","title":"Másik hisztis lánya miatt is magyarázkodhat a koreai légitársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f55cff9-b424-4958-a5b8-1437d30acffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egységesítené Brüsszel az okmányok biztonsági elemeit.","shortLead":"Egységesítené Brüsszel az okmányok biztonsági elemeit.","id":"20180417_Kotelezo_lesz_az_ujjlenyomat_a_szemelyi_igazolvanyoknal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f55cff9-b424-4958-a5b8-1437d30acffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f31ef59-8497-4016-9422-6719db17df14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Kotelezo_lesz_az_ujjlenyomat_a_szemelyi_igazolvanyoknal","timestamp":"2018. április. 17. 19:02","title":"Kötelező lesz az ujjlenyomat a személyi igazolványoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","shortLead":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","id":"20180417_csempesz_auto_cigaretta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4780172-b6ae-46a8-809b-fd52c686eaf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_csempesz_auto_cigaretta","timestamp":"2018. április. 17. 18:26","title":"Autótuning kicsit másképp – ilyen egy profi csempészautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök rendeleti úton kormányozhat ugyanis, és ezeket a rendeleteket nem lehet megtámadni az alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök...","id":"20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e018f691-5338-4a90-97cc-7c62d4577d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","timestamp":"2018. április. 17. 19:48","title":"Úgy tűnik, hetedjére is meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","shortLead":"Azzal is megfenyegette az amerikai stábot, hogy rájuk hívja a rendőröket, ha tovább kérdezősködnek. ","id":"20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba522ee4-f683-4d2e-8fed-36f5c2a1ba2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a873cf-7a77-4025-a366-b3c056e976d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_meszaros_lorinc_szerint_soros_berenc_a_vice_ujsagiroja","timestamp":"2018. április. 16. 13:58","title":"Mészáros Lőrinc szerint Soros-bérenc a Vice újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót 2016-ban a kormány kedvenc civil szervezetének, a CÖF-nek, de erre most már jogerős ítélet kötelezi őket.","shortLead":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót...","id":"20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7002ba69-82e3-413b-ae6a-43d2bb9f04fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","timestamp":"2018. április. 17. 18:38","title":"Nem titkolhatják tovább, hogy mire adott 508 milliót az MVM a CÖF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek a választási kampányra. Húsz éve látszik, hogy a rendszerben kontroll nélkül folynak el a milliárdok, de a pártok megakadályozzák, hogy tenni lehessen ez ellen.","shortLead":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek...","id":"20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61512de-0ef5-4aab-a9af-8ee58a14c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","timestamp":"2018. április. 17. 14:00","title":"Hazugságra épül a pártfinanszírozás, és nem tehetünk semmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves cigit a központból. ","shortLead":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves...","id":"20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f36f747-0b75-451a-ac6e-98589c862538","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","timestamp":"2018. április. 16. 21:03","title":"Száműzik a füves cigit Hollandia harmadik legnagyobb városának központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]