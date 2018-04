Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","shortLead":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","id":"20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df0c86c-4536-46ae-87dc-01583d2ee8a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","timestamp":"2018. április. 17. 15:24","title":"Megpróbáltak betörni a Közös Ország Mozgalom irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták az internetet, sőt a műholdas távközlést is. Bizonyítékokkal is szolgált, mégis kigúnyolták.\r

","shortLead":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták...","id":"20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c6e311-b780-41b1-b2cb-09d943920794","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","timestamp":"2018. április. 18. 08:09","title":"Kigúnyolták a minisztert, aki szerint Indiában több ezer éve feltalálták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1cb1b8-04d6-4c0e-8ca9-3b045c195eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott szövetség jött létre a világ legnagyobb tech vállalatai között, akik felesküdtek rá, hogy minden felhasználót megvédenek, aki ellen kibertámadást indítanak a hackerek.","shortLead":"Soha nem látott szövetség jött létre a világ legnagyobb tech vállalatai között, akik felesküdtek rá, hogy minden...","id":"20180417_cybersecurity_tech_accord_kiberbiztonsag_dell_hp_facebook_microsoft_nokia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f1cb1b8-04d6-4c0e-8ca9-3b045c195eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea80a0-70e4-453c-b69f-541e45e4e9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_cybersecurity_tech_accord_kiberbiztonsag_dell_hp_facebook_microsoft_nokia","timestamp":"2018. április. 17. 21:03","title":"Taktikai szavazás: összefogott a Facebook, a Microsoft, a Nokia, a HP, a Dell és 29 másik cég, elegük lett a hackerekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d6dd14-51e2-44f2-a6b2-8cb59e05ace9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A MÁV, a Volán és a BKK fölött álló integrált regionális közlekedésszervezőt kellene létrehozni Budapesten és környékén, máshogy már nem megoldhatók a főváros közlekedési gondjai – egyebek mellett erről beszélt Vitézy Dávid, a BKK első vezérigazgatója a Rajk László Szakkollégium által szervezett előadáson kedden.","shortLead":"A MÁV, a Volán és a BKK fölött álló integrált regionális közlekedésszervezőt kellene létrehozni Budapesten és...","id":"20180418_Vitezy_Budapest_kozlekedesi_problemait_mar_nem_lehet_a_varoshatarokon_belul_megoldani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d6dd14-51e2-44f2-a6b2-8cb59e05ace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3a8c7e-44a2-4c17-80a7-1c78c28a49bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Vitezy_Budapest_kozlekedesi_problemait_mar_nem_lehet_a_varoshatarokon_belul_megoldani","timestamp":"2018. április. 18. 13:04","title":"Vitézy: Kevés a főváros, hogy megoldja az elviselhetetlen dugókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","shortLead":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","id":"20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7949dccc-d081-42b9-9b78-a4af78151cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 17. 13:07","title":"Az Együtt helyzete miatt fordul az Ab-hoz a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ece95c-ebb5-4294-b07b-d34b493c4d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A Mennyországba került-e a nemrég elhunyt ateista édesapa?” – szólt a kérdés.\r

\r

","shortLead":"„A Mennyországba került-e a nemrég elhunyt ateista édesapa?” – szólt a kérdés.\r

\r

","id":"20180418_Megnyugtato_valaszt_adott_a_papa_a_sirassal_kuszkodo_fiu_kerdesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ece95c-ebb5-4294-b07b-d34b493c4d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb790694-5db1-409b-b54d-e54eb8933bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Megnyugtato_valaszt_adott_a_papa_a_sirassal_kuszkodo_fiu_kerdesere","timestamp":"2018. április. 18. 12:26","title":"Megnyugtató választ adott a pápa a sírással küszködő fiú kérdésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be, az alkotó második otthonául választott Indonéziában készült sorozatokat állítva a tárlat középpontjába. A majd’ száz fekete-fehér nagyítás a galéria két szintjén nem egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, hanem ellenkezőleg, a szerző fotográfiával kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg a képek egyéni kompozíciós rendje és témaválasztása révén. A kiállítás 2018. március 1. és 2018. május 13. között látogatható a Mai Manó Házban.","shortLead":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be...","id":"20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66213a1-07b4-4387-a4dd-9accd23c8dff","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","timestamp":"2018. április. 18. 18:01","title":"Bartis Attila: A szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó Facebook-poszt szerint középkorú nőt, de erre \"mocskos hazaárulónak\" nevezték őt, és hogy nem igazi honvéd, mert nincs esze, hogy \"megállítsa az ilyeneket\". ","shortLead":"Az esetnek szemtanúja volt Csepregi János író, aki megpróbálta leállítani a kislánnyal ordibáló, a vonatkozó...","id":"20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d919f94-bee5-487a-b620-f34ec7d1d80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada22d7d-16e9-4631-83ab-70bb516ed66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Lekiabaltak_majd_mocskos_niggernek_neveztek_egy_tizeneves_fekete_kislanyt_egy_budapesti_buszon","timestamp":"2018. április. 17. 18:06","title":"Lekiabálták, majd \"mocskos niggernek\" neveztek egy tizenéves fekete kislányt egy budapesti buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]