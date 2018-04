Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden szülő nemmel válaszol, nem is gondolva arra, hogy jó pár, a gyermeke telefonján futó androidos app éppen ezt teszi.","shortLead":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden...","id":"20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13292a55-d9c2-4795-aafe-6bece0a2b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","timestamp":"2018. április. 18. 17:00","title":"Androidos telefonja van a gyermekének? Akkor lehet, hogy figyelik őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A röszkei tranzitzónában fogva tartott menekültek ügyében tartott meghallgatást szerdán az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) legmagasabb fóruma. Erős kijelentések hangzottak el.","shortLead":"A röszkei tranzitzónában fogva tartott menekültek ügyében tartott meghallgatást szerdán az Emberi Jogok Európai...","id":"20180418_Tranzitzonas_ugy_Magyarorszag_tobb_ponton_megsertette_az_emberi_jogokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89686095-41b2-4303-ae51-c369ce0f4ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Tranzitzonas_ugy_Magyarorszag_tobb_ponton_megsertette_az_emberi_jogokat","timestamp":"2018. április. 18. 17:35","title":"Felülírhatja-e az emberi jogokat a határvédelem? Strasbourgban védekezik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval a Köztársasági Elnöki Hivatal.","shortLead":"Nem lehet elvenni Gyárfás Tamástól a több évvel ezelőtt neki adományozott állami elismerést, közölte a Klubrádióval...","id":"20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60cfa36b-5677-4e43-ab7d-8f54ee4f160e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78403c6f-b7a5-46ae-abfc-28df83bfb6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Nem_veszik_el_Gyarfas_Tamas_allami_kitunteteset","timestamp":"2018. április. 18. 16:15","title":"Nem veszik el Gyárfás Tamás állami kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","shortLead":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","id":"20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df0c86c-4536-46ae-87dc-01583d2ee8a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","timestamp":"2018. április. 17. 15:24","title":"Megpróbáltak betörni a Közös Ország Mozgalom irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak a hírcsatornától.","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Hír TV-ből távozók közül. Szöllősy Györgyi mellett más ismert arcok is távoznak...","id":"20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895962a6-0331-4816-b1d0-70981c3231c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f81c5b-8b8c-497d-a9c5-483ad5b8a34a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_veiszer_alindat_is_kirugtak_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 18. 14:18","title":"Veiszer Alindát is kirúgták a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bő egy hónap múlva már az új adatvédelmi rendelet alapján kell eljárniuk a magyarországi válallkozásoknak, a sikeres átálláshoz azonban nem árt néhány dolgot figyelembe venni. Összeszedtük, mire kell ügyelniük az érintett cégeknek.","shortLead":"Bő egy hónap múlva már az új adatvédelmi rendelet alapján kell eljárniuk a magyarországi válallkozásoknak, a sikeres...","id":"20180417_gdpr_teendok_checklist_cegeknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ac5b38-375c-4e0f-aacd-ceaeba6ec792","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_gdpr_teendok_checklist_cegeknek","timestamp":"2018. április. 17. 14:35","title":"10 dolog, amelyet érdemes átgondolni egy cégnél a GDPR fényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i nemzetközi zsűrinek – értesült a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Ava DuVernay amerikai filmrendező és Kristen Stewart színésznő is tagja lesz a Cate Blanchett vezette cannes-i...","id":"20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab6ddb8-bfef-438a-a220-d2d3ceb71111","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Megvan_a_zsuri_ok_dontenek_majd_a_magyar_filmrol_Cannesban","timestamp":"2018. április. 18. 17:58","title":"Megvan a zsűri, ők döntenek majd a magyar filmről Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vekerdy Tamás a választások utáni első interjúját a Zsúrpubi.hu nevű lapnak adta. Az Orbán-kormány oktatáspolitikáját általában kritizáló pszichológus ezúttal a totális csődöt mondó ellenzékről beszélt. ","shortLead":"Vekerdy Tamás a választások utáni első interjúját a Zsúrpubi.hu nevű lapnak adta. Az Orbán-kormány oktatáspolitikáját...","id":"20180417_Vekerdynek_Goethe_jut_eszebe_a_magyar_ellenzekrol_Csak_lemondasbol_szuletnek_nagy_dolgok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c1d141-f374-4e32-9203-772bd8771bfe","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Vekerdynek_Goethe_jut_eszebe_a_magyar_ellenzekrol_Csak_lemondasbol_szuletnek_nagy_dolgok","timestamp":"2018. április. 17. 15:43","title":"Vekerdynek Goethe jut eszébe a magyar ellenzékről: \"csak lemondásból születnek nagy dolgok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]