Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos emlékérme kibocsátásáról döntött a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos...","id":"20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9e60ae-000f-4b8c-9f82-2b3067ced4a1","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","timestamp":"2018. április. 18. 10:54","title":"Új 50 forintos jön a hokivébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1fef9-bfe6-409d-9a1f-ef26f19910b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június 24-én előrehozott elnök- és parlamenti választást tartanak Törökországban a végrehajtó elnöki rendszer bevezetése érdekében - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán az ankarai államfői palotában.","shortLead":"Június 24-én előrehozott elnök- és parlamenti választást tartanak Törökországban a végrehajtó elnöki rendszer...","id":"20180418_Elorehozott_valasztasokat_tartanak_Torokorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1fef9-bfe6-409d-9a1f-ef26f19910b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35f114c-7e84-43fb-8948-23047ee401be","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Elorehozott_valasztasokat_tartanak_Torokorszagban","timestamp":"2018. április. 18. 15:30","title":"Előrehozott választásokat tartanak Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0","c_author":"","category":"vilag","description":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár napja lett volna hátra az életéből.","shortLead":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár...","id":"20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9a417f-5c83-423c-8989-262faa2b7335","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","timestamp":"2018. április. 18. 16:12","title":"Hosszú börtönt kapott a férfiverő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","shortLead":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","id":"20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a811c604-470f-4b2f-807f-ed9e3091ea97","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","timestamp":"2018. április. 19. 10:43","title":"Schiffer: \"Szemenszedett hazugság a fenyegetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokaknak megéri a kisvállalati adózást választani, de aki így tesz, az kevesebb kedvezményt kaphat a szociális hozzájárulási adójára. Az Adózóna mutatta be a főbb tudnivalókat.","shortLead":"Sokaknak megéri a kisvállalati adózást választani, de aki így tesz, az kevesebb kedvezményt kaphat a szociális...","id":"20180418_Tobb_kedvezmenyrol_lemondhat_aki_a_kivat_valasztja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594c4fd-dcf8-4f63-9945-6ffd79792ef1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180418_Tobb_kedvezmenyrol_lemondhat_aki_a_kivat_valasztja","timestamp":"2018. április. 18. 10:25","title":"Több kedvezményről lemondhat, aki a kivát választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201816_tajkep_csata_kozben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f9b86-4c01-48a3-8eb1-2c9a6cb6f907","keywords":null,"link":"/itthon/201816_tajkep_csata_kozben","timestamp":"2018. április. 19. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Tájkép csata közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","shortLead":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","id":"20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77251b0-d07b-4e7f-9d88-f27c3a4b94b1","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","timestamp":"2018. április. 18. 18:26","title":"Claire Danes gyermeket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1fea0f-0b3b-4fe7-a1f7-8a42bd7cfb56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 23-án érkező új széria ráadásul ott folytatódik majd, ahol a történet korábban félbeszakadt: az androidok fellázadnak és a kulcsszereplők egyikének vezetésével átveszik a hatalmat az élménypark felett. ","shortLead":"Az április 23-án érkező új széria ráadásul ott folytatódik majd, ahol a történet korábban félbeszakadt: az androidok...","id":"20180417_Par_nap_es_mindent_ellepnek_az_emberszeru_robotok_jon_a_Westworld_masodik_evada","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1fea0f-0b3b-4fe7-a1f7-8a42bd7cfb56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc3d173-f487-48a3-ac64-59afe21dcb6f","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Par_nap_es_mindent_ellepnek_az_emberszeru_robotok_jon_a_Westworld_masodik_evada","timestamp":"2018. április. 17. 15:06","title":"Pár nap és mindent ellepnek az emberszerű robotok: jön a Westworld második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]