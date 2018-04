Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont olyan, mint amit a jobboldal művel Sorossal.","shortLead":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont...","id":"20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20660327-e564-4b21-87fc-664886082ffe","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","timestamp":"2018. április. 18. 11:18","title":"Schiffer már megbánta, hogy LMP lett a párt neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d6dd14-51e2-44f2-a6b2-8cb59e05ace9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A MÁV, a Volán és a BKK fölött álló integrált regionális közlekedésszervezőt kellene létrehozni Budapesten és környékén, máshogy már nem megoldhatók a főváros közlekedési gondjai – egyebek mellett erről beszélt Vitézy Dávid, a BKK első vezérigazgatója a Rajk László Szakkollégium által szervezett előadáson kedden.","shortLead":"A MÁV, a Volán és a BKK fölött álló integrált regionális közlekedésszervezőt kellene létrehozni Budapesten és...","id":"20180418_Vitezy_Budapest_kozlekedesi_problemait_mar_nem_lehet_a_varoshatarokon_belul_megoldani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d6dd14-51e2-44f2-a6b2-8cb59e05ace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3a8c7e-44a2-4c17-80a7-1c78c28a49bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Vitezy_Budapest_kozlekedesi_problemait_mar_nem_lehet_a_varoshatarokon_belul_megoldani","timestamp":"2018. április. 18. 13:04","title":"Vitézy: Kevés a főváros, hogy megoldja az elviselhetetlen dugókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Zsombor, a lap utolsó főszerkesztő-helyettese szerint \"aprópénzből\" összehozható egy ilyen újság, de azért jó lenne, ha találnának befektetőket is. 