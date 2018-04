Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta a világgal, hogy milyen színekre számíthatunk.","shortLead":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta...","id":"20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e9c31-d29e-4a19-a552-d9018276cc01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Fotók: hangzatos elnevezésű, valóban szép színekben érkezik a Xiaomi Mi 6X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért az EU-nak külön kéne támogatni az ilyen profilú civil szervezeteket. A labda innentől az Európai Bizottság térfelén pattog.\r

","shortLead":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért...","id":"20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e66955-ee15-4454-8ec0-f003976cf83f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","timestamp":"2018. április. 19. 13:39","title":"Az EU-s civil szervezetek támogatását javasolja az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást fogadja, de ha valaki figyelmetlen vagy kíváncsi, és visszahívja a gyanús külföldi számot, akkor adódhatnak problémái: lehet, hogy fizetnie kell majd, de az is lehet, hogy mindenféle ajánlattal fogják később zaklatni. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a mobilszolgáltatók tudatos fogyasztói magatartásra és megfontoltságra intik az előfizetőket.","shortLead":"Belföldön fogadva nem növelheti az előfizető mobiltelefon-számláját, ha a külföldi számról kezdeményezett hívást...","id":"20180417_kulfoldi_hivas_22_es_korzet_orszaghivo_afrikai_hivas_emelt_dijas_visszahivas_nmhh_telekom_telenor_vodafone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97deabd8-2443-4df5-9052-87fd4e344844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c73af5-84f4-426d-ae52-8ae55ed35010","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_kulfoldi_hivas_22_es_korzet_orszaghivo_afrikai_hivas_emelt_dijas_visszahivas_nmhh_telekom_telenor_vodafone","timestamp":"2018. április. 17. 16:38","title":"Olyan sok gyanús telefonhívás volt az elmúlt napokban az országban, hogy most már megszólaltak a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fa5109-5d10-4dbb-9070-c8a5e04d62f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A képviselők szerint nem elég az, hogy Zuckerberg csak bocsánatot kérjen a magánadatok kiszivárogtatásáért, hanem ígéretet kell tennie a szigorúbb adatkezelésre és az átláthatóság biztosítására egyebek mellett a politikai célú reklámok vonatkozásában.","shortLead":"A képviselők szerint nem elég az, hogy Zuckerberg csak bocsánatot kérjen a magánadatok kiszivárogtatásáért, hanem...","id":"20180418_EPkepviselok_Zuckerbergnek_meg_kell_jelennie_az_Europai_Parlamentben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3fa5109-5d10-4dbb-9070-c8a5e04d62f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6173b-b176-48ef-b360-d24fb7ed2dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_EPkepviselok_Zuckerbergnek_meg_kell_jelennie_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2018. április. 18. 18:30","title":"EP-képviselők: Zuckerbergnek meg kell jelennie az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia Kupa döntőjében, miután a négy között 3-1-re győzött a Caen vendégeként.","shortLead":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia...","id":"20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ccf778-d660-4544-a0c9-70cc58c78dfe","keywords":null,"link":"/sport/20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","timestamp":"2018. április. 19. 11:14","title":"Öt percig nézegették, tényleg szabályos gólt lőtt-e Mbappé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4a60d6-1a52-4721-aa97-4f56f08f6326","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárgyalások megkezdését a tagországoknak is jóvá kell még hagyniuk. ","shortLead":"A tárgyalások megkezdését a tagországoknak is jóvá kell még hagyniuk. ","id":"20180417_Ket_ujabb_orszag_targyalhat_az_EUtagsagrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4a60d6-1a52-4721-aa97-4f56f08f6326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9fbe9f-9c17-4c0f-9e89-47fe90407b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Ket_ujabb_orszag_targyalhat_az_EUtagsagrol","timestamp":"2018. április. 17. 17:03","title":"Két újabb ország tárgyalhat az EU-tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","shortLead":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","id":"20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1b0e-cb34-44ef-8b2e-7f22003cd17c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 19:26","title":"Szobákat vontak össze a győri kórházban a nővérhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most unásig ismételgetett toposz, hogy a Fidesz vidéken nyert nagyot, de a kép ennél sokkal árnyaltabb.","shortLead":"Már most unásig ismételgetett toposz, hogy a Fidesz vidéken nyert nagyot, de a kép ennél sokkal árnyaltabb.","id":"20180418_Ahol_csak_kozmunka_van_ott_tarolt_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8affd6-c9aa-40ce-923f-01ecaf18261e","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Ahol_csak_kozmunka_van_ott_tarolt_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 18. 10:09","title":"Ahol csak közmunka van, ott tarolt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]