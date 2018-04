Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön Havannában.","shortLead":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön...","id":"20180419_uj_elnoke_van_kubanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f33db-016b-45a6-adaf-3bbc6ed587d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_uj_elnoke_van_kubanak","timestamp":"2018. április. 19. 15:42","title":"Új elnöke van Kubának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","shortLead":"Kijutna az idei vébére, és szeretne ott lenni a 2020-as tokiói olimpián. ","id":"20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e96e31-a643-46b7-a54b-9ed94621f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330b742a-5766-414a-bac9-8f6c29f8ba5a","keywords":null,"link":"/sport/20180418_nagy_visszateresre_keszul_douchev_janics_natasa","timestamp":"2018. április. 18. 13:24","title":"A nagy visszatérésre készül Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d4c2c-d787-472d-a4f2-93ccf18fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence korábban olyan feliratot tett Orbán ajtajára, hogy Putyin-csicska, ezért járt a kitiltás. Csakhogy Tordai azóta képviselő lett. Vagyis lesz az alakuló ülés után.","shortLead":"Tordai Bence korábban olyan feliratot tett Orbán ajtajára, hogy Putyin-csicska, ezért járt a kitiltás. Csakhogy Tordai...","id":"20180418_Hiaba_lett_kepviselo_Kover_orokos_tiltasa_miatt_nem_mehetett_el_partja_alakulo_frakcioulesere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a09d4c2c-d787-472d-a4f2-93ccf18fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e19dd7-b1f8-4110-93f0-d219911dcf75","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Hiaba_lett_kepviselo_Kover_orokos_tiltasa_miatt_nem_mehetett_el_partja_alakulo_frakcioulesere","timestamp":"2018. április. 18. 17:13","title":"Hiába lett képviselő, Kövér örökös tiltása miatt nem mehetett el pártja alakuló frakcióülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta a világgal, hogy milyen színekre számíthatunk.","shortLead":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta...","id":"20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e9c31-d29e-4a19-a552-d9018276cc01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Fotók: hangzatos elnevezésű, valóban szép színekben érkezik a Xiaomi Mi 6X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenkit hatott meg Mark Zuckerberg Cambridge Analyticával kapcsolatos bocsánatkérése, Kanada ugyanis formális találkozót kezdeményezett a Facebook ottani kulcsszereplőjével. Megunták a játékot, szerintük vége annak az időszaknak, amikor a Facebook találhatta ki saját felhasználási feltételeit. Innentől majd az államok mondják meg törvényekben, hogy mit lehet és mit nem.","shortLead":"Nem mindenkit hatott meg Mark Zuckerberg Cambridge Analyticával kapcsolatos bocsánatkérése, Kanada ugyanis formális...","id":"20180418_kanada_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg_gdpr","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c195db-a7cb-45e4-b8a5-5fabc1b21b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_kanada_cambridge_analytica_adatgyujtes_mark_zuckerberg_gdpr","timestamp":"2018. április. 18. 06:03","title":"Lényegében hadüzenetet kapott a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Luca a választások után írta meg a Facebookon, miért akar elmenni innen, és hogy mennyire kilátástalannak érzi a jövőjét. A lányt az elmúlt napokban többször megfenyegették véleménye miatt, de róla készült álhírekkel is találkozott, amelyekkel megpróbálták lejáratni.","shortLead":"Mészáros Luca a választások után írta meg a Facebookon, miért akar elmenni innen, és hogy mennyire kilátástalannak érzi...","id":"20180417_Fenyegetik_es_megprobaljak_lejaratni_a_lanyt_aki_megirta_hogy_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4d95c-6c40-4f16-b6bc-3a6bcaab14f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Fenyegetik_es_megprobaljak_lejaratni_a_lanyt_aki_megirta_hogy_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek","timestamp":"2018. április. 17. 20:39","title":"Fenyegetik és megpróbálják lejáratni a lányt, aki megírta, hogy Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik környezetébe, mint a háború előtt. Az építkezés húzódása miatt ráadásul a történészek másfél éve nem tudják kutatni a korábban ott tárolt irattári anyagokat.","shortLead":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik...","id":"20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87df8f9-61e0-4db5-ad61-9a6c73091c4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","timestamp":"2018. április. 18. 09:46","title":"Több tízmilliárdot is megér a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy hozzányúljanak a nemrég felújított bombatalálatos épülethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija. A kabinet demográfiai központú kormányzással ellensúlyozná mindezt, amiről egyelőre csak annyi derült ki, hogy ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik.","shortLead":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija...","id":"20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25488f6b-9dae-4450-bad9-240c626b0f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","timestamp":"2018. április. 18. 12:28","title":"Kivándorlási hullámot hozhat az újabb kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]