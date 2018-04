Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön Havannában.","shortLead":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön...","id":"20180419_uj_elnoke_van_kubanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f33db-016b-45a6-adaf-3bbc6ed587d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_uj_elnoke_van_kubanak","timestamp":"2018. április. 19. 15:42","title":"Új elnöke van Kubának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását. ","shortLead":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta...","id":"20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c28be-7ebe-4711-a1ba-ece4e6170453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","timestamp":"2018. április. 18. 15:08","title":"A GVH 100 millió forintra bírságolta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf36f12e-6d7d-4d41-95d7-291ff31d2dbd","c_author":"Balla István","category":"itthon","description":"„Élethosszon át tartó tanulás” – ilyen tőle meglepő kifejezéseket mondott például. Vélemény.","shortLead":"„Élethosszon át tartó tanulás” – ilyen tőle meglepő kifejezéseket mondott például. Vélemény.","id":"20180418_Parragh_Laszlo_megint_az_oktatasugy_elere_all_Lehet_hogy_megvilagosult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf36f12e-6d7d-4d41-95d7-291ff31d2dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62810da-1a7d-4794-af71-e654594a411d","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Parragh_Laszlo_megint_az_oktatasugy_elere_all_Lehet_hogy_megvilagosult","timestamp":"2018. április. 18. 16:36","title":"Parragh László megint az oktatásügy élére áll. Lehet, hogy megvilágosult?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért ingyenes jogi segítséget ajánl azoknak, akik jogi úton szeretnének elégtételt venni a listázás miatt, áll a Magyar Helsinki Bizottság közleményében.","shortLead":"A rossz időket idéző, az állítólagos „Soros-zsoldosokat” listázó cikk miatt két jogvédő szervezet, a Magyar Helsinki...","id":"20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e69da6-6132-4f5f-a435-64064a3241df","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Segit_a_TASZ_es_a_Helsinki_azoknak_akik_felkerultek_a_Figyelo_Soroslistajara","timestamp":"2018. április. 18. 14:13","title":"Segít a TASZ és a Helsinki azoknak, akik felkerültek a Figyelő Soros-listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Lapzárta és a Newsroom biztosan véget ér a Kreatív információi szerint.","shortLead":"A Lapzárta és a Newsroom biztosan véget ér a Kreatív információi szerint.","id":"20180418_megszunik_tobb_hir_tvs_musor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b2a29-8deb-447c-9704-a65887527fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6ede75-c601-47d6-8916-5d51b9e4a7ae","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_megszunik_tobb_hir_tvs_musor","timestamp":"2018. április. 18. 12:24","title":"Megszűnik több Hír TV-s műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki politika esélyeiről, valamint a mögöttünk hagyott választásról is kérdezett a lap újságírója. Márki-Zay szerint április 8-a óta érezhetően többen félnek, és most ugyan még Európa közepén vagyunk, de közben egyértelműen Oroszország felé tartunk. ","shortLead":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki...","id":"20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2692cac-e4cf-46ad-8391-70b6e0bcb721","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","timestamp":"2018. április. 18. 21:00","title":"Márki-Zay: Lázár egy haragtartó ember, nem hiszem, hogy kibékülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]