[{"available":true,"c_guid":"e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk az elszámolást.","shortLead":"Az utolsó fillérig elköltötte az Együtt a kampánytámogatást, már csak társadalmi munkában tudja elvégezni munkatársuk...","id":"20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e257850d-5e20-4bc9-8e54-ff15ca6bdca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43cc5f8-1c3d-443c-8fd1-0ec1d6f8d83d","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Juhasz_A_kampanykoltesek_is_meglesznek_csak_most_takaritjuk_az_irodat","timestamp":"2018. április. 17. 14:50","title":"Juhász Péter: \"Elszámolunk a kampányköltésekkel is, csak most takarítjuk az irodát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","shortLead":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","id":"20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6ba2a-503c-4e55-b7c5-c7927ff63f7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","timestamp":"2018. április. 18. 11:35","title":"Nagy Testvér a nagyfőnök mellé? Terjed a munkahelyi megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ed793-be8e-4e9c-8f61-dd338ba5d93a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A férfiaknál győztes japán Kavaucsi Juki nem profi, teljes állásban kormányhivatalnok, a nőknél második helyen végző Sarah Sellers pedig ápolónő, és élete mindössze második maratonját futotta, az első az volt, amellyel kvalifikálta magát a bostonira.","shortLead":"A férfiaknál győztes japán Kavaucsi Juki nem profi, teljes állásban kormányhivatalnok, a nőknél második helyen végző...","id":"20180417_Pandajelmezes_civil_es_abszolut_kezdo_okozott_meglepetes_a_Boston_Marathonon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551ed793-be8e-4e9c-8f61-dd338ba5d93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704fadbf-c074-4e36-9ff0-5500e7e62177","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Pandajelmezes_civil_es_abszolut_kezdo_okozott_meglepetes_a_Boston_Marathonon","timestamp":"2018. április. 17. 13:12","title":"Pandajelmezben edző, illetve abszolút kezdő amatőr okozott meglepetést a bostoni maratonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A vagyonomat az Orbán-kormány ellen fogom felhasználni\" – üzente Ungár Péter, csakhogy az az anyján múlik, hogy mennyihez férhet hozzá a milliárdjaiból.","shortLead":"\"A vagyonomat az Orbán-kormány ellen fogom felhasználni\" – üzente Ungár Péter, csakhogy az az anyján múlik...","id":"20180418_Schmidt_Marian_mulik_hogy_Ungar_Peter_mennyit_mozgosithat_a_vagyonabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b7933-043f-440d-916c-65ceb882dfa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Schmidt_Marian_mulik_hogy_Ungar_Peter_mennyit_mozgosithat_a_vagyonabol","timestamp":"2018. április. 18. 12:59","title":"Schmidt Márián múlik, hogy Ungár Péter mennyit mozgósíthat a vagyonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","shortLead":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","id":"20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233c90d2-ac8d-49f4-9112-14125ae95617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","timestamp":"2018. április. 17. 16:32","title":"Nagy a baj: kevesebb sört isznak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e6e610-d5c0-402e-95b2-f91a153e5000","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A Fidesz tarolásának oka olyan tudatos szervezetépítés, információgyűjtés és mozgósítás, ami még a Fidesz erőforrásfölényét tekintve is teljesítmény – mondja a választásokat elemezve Filippov Gábor. A politológus szerint az ellenzék nem csaphatja be magát azzal, hogy csak a vidéken vesztette el a meccset, és fontos tanulság, hogy a politika feladatát nem fogja elintézni sem a sajtó, sem a civilek, sem a választók – kegyvesztett oligarchák pedig végképp nem. ","shortLead":"A Fidesz tarolásának oka olyan tudatos szervezetépítés, információgyűjtés és mozgósítás, ami még a Fidesz...","id":"20180419_Filippov_Gabor_interju_valasztas_2018_Orban_Fidesz_ellenzek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e6e610-d5c0-402e-95b2-f91a153e5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77271e46-4731-45d9-a99d-9f6cec19db57","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Filippov_Gabor_interju_valasztas_2018_Orban_Fidesz_ellenzek","timestamp":"2018. április. 19. 06:30","title":"Filippov Gábor: A Fidesz egyszerűen jobban ismeri a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e038e8-0897-4dd7-b9e0-9a0a4709ae61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videóban szereplő autó sofőrje egy heves szóváltás után ráhúzta a motorosra a kormányt.","shortLead":"A videóban szereplő autó sofőrje egy heves szóváltás után ráhúzta a motorosra a kormányt.","id":"20180418_kozuti_balhe_motoros_auto_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e038e8-0897-4dd7-b9e0-9a0a4709ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb1687b-fad6-4003-b1ef-6bcb9819a232","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_kozuti_balhe_motoros_auto_baleset_video","timestamp":"2018. április. 18. 04:01","title":"Ilyen aljasságot már rég láttunk közúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ef0e2f-10fd-4823-b138-a2b7293e7515","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Gyorsabb vagyok, mint az élet\" – ezzel a szöveggel posztolt egy videót Berki Krisztián. ","shortLead":"\"Gyorsabb vagyok, mint az élet\" – ezzel a szöveggel posztolt egy videót Berki Krisztián. ","id":"20180419_Berki_Krisztian_motorozas_szabalytalankodas_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ef0e2f-10fd-4823-b138-a2b7293e7515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693d0729-6b97-45c5-8111-cbca499452c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_Berki_Krisztian_motorozas_szabalytalankodas_video","timestamp":"2018. április. 19. 08:57","title":"Videón büszkélkedik kerékpárúton motorozásával Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]