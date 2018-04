Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük négy kocsi sem lenne elég. A Corona nappal közlekedő párjával sincs minden rendben. ","shortLead":"A Székelyföldet átszelő Corona nemzetközi gyorsvonat jelenleg két ülő és egy fekvőkocsival közlekedik, holott szerintük...","id":"20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=866f997e-a6ac-447a-9f84-15611d805233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dd26a8-2a66-45de-84a3-c9b146e0e162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Vasutfejleszteszt_kertek_a_szekelyek_Orbantol_hogy_ne_utazzanak_tobbet_allva","timestamp":"2018. április. 17. 20:08","title":"Vasútfejlesztészt kértek a székelyek Orbántól, hogy ne utazzanak többet állva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő Almahata Sitta meteorit. ","shortLead":"Egy egykor a Naprendszerben keringő, elveszett bolygóról származhat a tíz éve a Földre hullott, gyémántokat rejtő...","id":"20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833555ec-ff7a-4a41-a7cf-d5ea677b8af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196bd302-4857-4050-bcfc-544feea66a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_naprendszer_elveszett_bolygoja_gyemantok_almaha_sitta_meteorit","timestamp":"2018. április. 18. 14:03","title":"Elveszett a Naprendszer egyik bolygója, arról érkezhetett a gyémántokat rejtő meteorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543d2ea-199a-4911-b5e4-c93278f3387a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha túl nagy az autónk üzemanyagtartálya, pontosabban -tartályai, és felgyorsítanánk egy kicsit a tankolást. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha túl nagy az autónk üzemanyagtartálya, pontosabban -tartályai, és felgyorsítanánk...","id":"20180419_a_nap_fotoja_toltopisztoly_benzin_terepjaro_mercedes_amg_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4543d2ea-199a-4911-b5e4-c93278f3387a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888d56eb-0d61-4899-89a1-39e5201487ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_a_nap_fotoja_toltopisztoly_benzin_terepjaro_mercedes_amg_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 19. 06:41","title":"A nap fotója: Egyszerre két töltőpisztolyból folyik a benzin a terepjáróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja, hogy 20 ezer jelentkezőből választottak ki 20-at – köztük a magyarországi korrupciót kutató civil szervezet fejlesztéseit.\r

