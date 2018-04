Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0","c_author":"","category":"vilag","description":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár napja lett volna hátra az életéből.","shortLead":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár...","id":"20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9a417f-5c83-423c-8989-262faa2b7335","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","timestamp":"2018. április. 18. 16:12","title":"Hosszú börtönt kapott a férfiverő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem összegyűjtötték Juhász Péterék a 150 millió forintot.","shortLead":"Már majdnem összegyűjtötték Juhász Péterék a 150 millió forintot.","id":"20180419_A_Ketfarku_Kutya_Part_is_segiti_az_Egyutt_penzgyujteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649d4c0f-3c80-4c6b-9fae-494fb5d7ca92","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_Ketfarku_Kutya_Part_is_segiti_az_Egyutt_penzgyujteset","timestamp":"2018. április. 19. 14:35","title":"A Kétfarkú Kutya Párt is segíti az Együtt pénzgyűjtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3845df8e-a887-4b1c-ad5a-677016e52491","c_author":"Nagy Sándor Gyula","category":"vilag","description":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották csütörtökön a karibi ország új elnökének. Nem volt nagy verseny: egyedüli jelölt volt, a szavazatok több mint 99 szavazatát kapta meg. Látszólag tehát egy név (de micsoda név) változott csupán, de amúgy minden marad régiben. Vagy mégsem? Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatójának írása\r

","shortLead":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották csütörtökön a karibi ország új...","id":"20180419_Nem_Castronak_hivjak_megis_kubai_elnok__ki_o_Es_mire_szamithatunk_tole","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3845df8e-a887-4b1c-ad5a-677016e52491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bfcd6-68db-43fe-8383-e8c3d99a25c9","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Nem_Castronak_hivjak_megis_kubai_elnok__ki_o_Es_mire_szamithatunk_tole","timestamp":"2018. április. 19. 17:15","title":"Nem Castrónak hívják, mégis kubai elnök – ki ő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is kevesebb a versenyszférában, ahol pedig jóval nagyobb a kiszolgáltatottság. Az utóbbi két év béremelései például sok helyen elolvadtak, ezzel sem a kormány, sem az érdekvédők nem kezdenek semmit.","shortLead":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is...","id":"20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9524241-eab7-4d59-ac7f-7b364e317ca3","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","timestamp":"2018. április. 18. 14:00","title":"Ami a kampányból kimaradt: kiszolgáltatott dolgozók, szétforgácsolt érdekvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ae2b98-db56-420c-b4dc-d7da7f998cc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha Elon Musk üzleti illemtankönyvet írna, elég vékonyka lenne.","shortLead":"Ha Elon Musk üzleti illemtankönyvet írna, elég vékonyka lenne.","id":"20180419_Unalmas_ertekezlet_Azonnal_hagyja_ott__javasolja_a_Teslavezer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ae2b98-db56-420c-b4dc-d7da7f998cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92963203-2bb8-4e50-8259-4a9b3a2ed247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Unalmas_ertekezlet_Azonnal_hagyja_ott__javasolja_a_Teslavezer","timestamp":"2018. április. 19. 13:17","title":"Unalmas értekezlet? Azonnal hagyja ott – javasolja a Tesla-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","shortLead":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","id":"20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b5511-9fdd-4eea-a5a9-857daf544498","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","timestamp":"2018. április. 18. 11:10","title":"Szuperhősfilmet rendez Steven Spielberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a1908e-84f5-4ba3-aaa2-8450ad6edacd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"És még az átadásával is csúsznak. ","shortLead":"És még az átadásával is csúsznak. ","id":"20180418_masfel_milliarddal_dragul_az_orszaggyulesi_irodahaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a1908e-84f5-4ba3-aaa2-8450ad6edacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa842ff8-9969-46fb-868f-cbe6b8d43cb8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_masfel_milliarddal_dragul_az_orszaggyulesi_irodahaz","timestamp":"2018. április. 18. 06:49","title":"Másfél milliárddal drágul az országgyűlési irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat a tendereknél.","shortLead":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat...","id":"20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e0bb35-2644-4ee0-b688-086447a7a616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","timestamp":"2018. április. 19. 17:59","title":"Még a kormány is nagy bajt lát a hazai közbeszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]