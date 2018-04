Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap. A gázoló nem állt meg segíteni, azonnal elhagyta a helyszínt. ","shortLead":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap...","id":"20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e9c85-a293-4d47-8a25-5e53dadbf09e","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","timestamp":"2018. április. 17. 21:19","title":"Még mindig válságos az állapota a fiúnak, akit édesanyjával együtt gázoltak el, és hagytak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 47 éves történelemtanár 13 éves gyerekeknek küldött ilyen üzeneteket. ","shortLead":"A 47 éves történelemtanár 13 éves gyerekeknek küldött ilyen üzeneteket. ","id":"20180417_Diaklanyoknak_kuldott_szexualis_tartalmu_uzeneteket_egy_budapesti_altalanos_iskola_tanara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52eb8aa-cdf2-46c7-b0e4-e3c0424fbb15","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Diaklanyoknak_kuldott_szexualis_tartalmu_uzeneteket_egy_budapesti_altalanos_iskola_tanara","timestamp":"2018. április. 17. 09:33","title":"Diáklányoknak küldött szexuális tartalmú üzeneteket egy budapesti általános iskola tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi listázása miatt. Jókora magaslabda volt, Szijjártó azonnal le is csapta a maga módján.","shortLead":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi...","id":"20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ab3d0c-7053-418b-8d7c-a45ae953d248","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","timestamp":"2018. április. 18. 20:28","title":"Figyelő-listázás: a jogvédők hiába várják, hogy Szijjártó megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20180418_Felismeri_ezt_a_ferfit_Telefont_lopott_keresik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c17bc-e11b-4e25-9c1b-c7d847844591","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Felismeri_ezt_a_ferfit_Telefont_lopott_keresik","timestamp":"2018. április. 18. 21:56","title":"Felismeri ezt a férfit? Telefont lopott, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","shortLead":"Nehéz műfaj az irónia értelmezése, nem is sikerülhet mindig.","id":"20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a476faa-79ed-4224-8c7e-3e036fad3ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66bd5e4-fad0-4682-8b37-f07ec591c397","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_hiszik_el_mivel_bizonyitja_a_kormanypropaganda_hogy_Soros_szervezte_a_tuntetest","timestamp":"2018. április. 17. 08:39","title":"Nem hiszik el, mivel bizonyítja a kormánypropaganda, hogy Soros szervezte a tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","shortLead":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","id":"20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c39dc39-ce57-46c8-a9bd-211c7672cf74","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 14:22","title":"A horvátok kimondták: rendkívüli állapot van a kivándorlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A második legnagyobb társaság akar lenni a cég.","shortLead":"A második legnagyobb társaság akar lenni a cég.","id":"20180417_A_becsi_repteret_is_be_akarja_venni_a_Wizz_Air","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec04fff-b03f-47b7-8f79-22a8af1cc85c","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_A_becsi_repteret_is_be_akarja_venni_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. április. 17. 18:26","title":"A bécsi repteret is be akarja venni a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabccf82-4501-4f0b-a6c4-f9ab904d6fad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint száz nyelv között fordít (a magyart is érti) egy böngészőbővítmény, melyet minden valamirevaló böngészőhöz le lehet tölteni.","shortLead":"Több mint száz nyelv között fordít (a magyart is érti) egy böngészőbővítmény, melyet minden valamirevaló böngészőhöz le...","id":"20180417_azonnali_forditas_bongeszoben_instant_translate","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabccf82-4501-4f0b-a6c4-f9ab904d6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61301308-7a6e-4e95-892a-89e762b41a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_azonnali_forditas_bongeszoben_instant_translate","timestamp":"2018. április. 17. 11:03","title":"Többé nem lesz baja az idegen nyelvekkel, ha telepíti ezt a bővítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]