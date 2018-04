Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","id":"20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9409bd3f-7e9e-4722-8c8c-12af09a8f306","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 19. 15:26","title":"Egy hírolvasó is távozik a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei. Kivéve Magyarországét.","shortLead":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei...","id":"20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd37dac-a6e2-4ec1-bae2-4acd159826c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","timestamp":"2018. április. 19. 09:12","title":"Nekimentek az uniós országok Kínának, csak Magyarország indulna el a Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","shortLead":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","id":"20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f7917-6815-4a54-8500-b18e4094a385","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","timestamp":"2018. április. 18. 13:41","title":"Kétmilliárd forintot költene az MLSZ ruházatra és cipőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","id":"20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78153ce-3f83-49c2-a97d-6a5717b4e292","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 18. 09:40","title":"Gyárfás Tamás részletes vallomást tett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről a Weibo. A tisztogatásnak is betudható akció híre óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről...","id":"20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d068e04-31c7-478d-8948-52de2fcbb0e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","timestamp":"2018. április. 18. 10:03","title":"Elsöpörte a népharag a kínai Facebook melegek elleni tisztogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András próbálta megakadályozni a Tv2 megbírságolását. Visszanéztük az ülésről készült felvételt, ami alapján egyértelmű, hogy Patyi és az elvileg független tagok érveltek amellett, hogy teljesen rendben van, ha Marsi Anikóék belemondják a kamerába: Orbán Viktorra szavaznak. Azt is az elnök javasolta, hogy Vajnáéknak végül kisebb bírságot kelljen csak fizetni, sőt véletlenül majdnem megfeledkezett a pénzbüntetésről.","shortLead":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András...","id":"20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcef522-6cf7-452d-9ae5-b6b166a72ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","timestamp":"2018. április. 19. 10:45","title":"Az Orbánnak hajbókoló NVB-elnök meg akarta fúrni a Tv2 bírságolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e6e610-d5c0-402e-95b2-f91a153e5000","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A Fidesz tarolásának oka olyan tudatos szervezetépítés, információgyűjtés és mozgósítás, ami még a Fidesz erőforrásfölényét tekintve is teljesítmény – mondja a választásokat elemezve Filippov Gábor. A politológus szerint az ellenzék nem csaphatja be magát azzal, hogy csak a vidéken vesztette el a meccset, és fontos tanulság, hogy a politika feladatát nem fogja elintézni sem a sajtó, sem a civilek, sem a választók – kegyvesztett oligarchák pedig végképp nem. ","shortLead":"A Fidesz tarolásának oka olyan tudatos szervezetépítés, információgyűjtés és mozgósítás, ami még a Fidesz...","id":"20180419_Filippov_Gabor_interju_valasztas_2018_Orban_Fidesz_ellenzek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e6e610-d5c0-402e-95b2-f91a153e5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77271e46-4731-45d9-a99d-9f6cec19db57","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Filippov_Gabor_interju_valasztas_2018_Orban_Fidesz_ellenzek","timestamp":"2018. április. 19. 06:30","title":"Filippov Gábor: A Fidesz egyszerűen jobban ismeri a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgárok élete – követelte az Európai Parlamentben Guy Verhofstadt. A liberális képviselő emlékeztetett arra, hogy jelenleg is mintegy hárommillió EU-s állampolgár tartózkodik a szigetországban.","shortLead":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s...","id":"20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956b905a-5230-42f5-8879-372686310efd","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","timestamp":"2018. április. 18. 15:41","title":"Az EU-s polgárok jogainak tiszteletben tartását követelik Londontól a Windrush-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]