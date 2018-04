Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","shortLead":"Nem szívesen mennek oda a közmunkások, ahol napi nyolc órát kell dolgozni.","id":"20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ab816-6ca9-4eff-8ff4-509be1dc1829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Akkor_is_jo_uzlet_kozmunkasokat_alkalmazni_ha_nem_csinalnak_semmit","timestamp":"2018. április. 17. 07:07","title":"Akkor is jó üzlet közmunkásokat alkalmazni, ha nem csinálnak semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisorsolt nyertes végül nem mert elmenni a vacsorára.","shortLead":"A kisorsolt nyertes végül nem mert elmenni a vacsorára.","id":"20180417_Kelemen_Anna_nem_tudta_atadni_a_valasztasi_nyeremenyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de28cd68-fa3f-451b-8cc4-6fca9b9efe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239366db-cb99-420d-a69e-a18b83530359","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Kelemen_Anna_nem_tudta_atadni_a_valasztasi_nyeremenyt","timestamp":"2018. április. 17. 09:13","title":"Kelemen Anna nem tudta átadni a választási nyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","shortLead":"Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra.","id":"20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f7917-6815-4a54-8500-b18e4094a385","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Ketmilliard_forint_koltene_az_MLSZ_ruhazatra_es_cipokre","timestamp":"2018. április. 18. 13:41","title":"Kétmilliárd forintot költene az MLSZ ruházatra és cipőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","shortLead":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","id":"20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df0c86c-4536-46ae-87dc-01583d2ee8a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","timestamp":"2018. április. 17. 15:24","title":"Megpróbáltak betörni a Közös Ország Mozgalom irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi 4-es, 6-os villamosok utasai a sebességkorlátozásból és a rázkódásból könnyen észrevehetik, ha a szerelvények olyan pályaszakaszra érnek, ahol halaszthatatlan a felújítás. Az autósok pedig már láthatják is a dülöngélő szerelvényeken, amikor lepukkant vágányokon döcögnek át. \r

","shortLead":"A fővárosi 4-es, 6-os villamosok utasai a sebességkorlátozásból és a rázkódásból könnyen észrevehetik, ha...","id":"20180417_felelmetesen_dulongel_a_4es_6os_villamos_a_mester_utcanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e94ac0-0f8f-4f55-b14d-0f8d76726671","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_felelmetesen_dulongel_a_4es_6os_villamos_a_mester_utcanal","timestamp":"2018. április. 17. 15:16","title":"Félelmetesen dülöngél a 4-es, 6-os villamos a Mester utcánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását. ","shortLead":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta...","id":"20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c28be-7ebe-4711-a1ba-ece4e6170453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","timestamp":"2018. április. 18. 15:08","title":"A GVH 100 millió forintra bírságolta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják az F1-rendszámot, amely eddig Afzal Khan brit autódizájner Bugatti Veyron típusú gépkocsiján volt.","shortLead":"A világ legdrágább rendszámát dobták piacra Nagy-Britanniában: 12,5 millió fontért (4,3 milliárd forint) árulják...","id":"20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfdef272-8ce8-4c6f-80df-6a81d494169e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2caf4-98ee-42df-9bca-4aeb54852f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_43_milliard_forintert_aruljak_a_vilag_legdragabb_rendszamat","timestamp":"2018. április. 18. 16:17","title":"4,3 milliárd forintért árulják a világ legdrágább rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták az internetet, sőt a műholdas távközlést is. Bizonyítékokkal is szolgált, mégis kigúnyolták.\r

","shortLead":"India egyik államának vezetője Biplap Deb azt állította egy beszédében, hogy az indiaiak már több ezer éve feltalálták...","id":"20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a01d1c-cf5e-41ce-ba38-d3b5f344e7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c6e311-b780-41b1-b2cb-09d943920794","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kiderult_hogy_Indiaban_talalt_fel_az_internetet__tobb_ezer_eve","timestamp":"2018. április. 18. 08:09","title":"Kigúnyolták a minisztert, aki szerint Indiában több ezer éve feltalálták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]