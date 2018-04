Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon beszélhet a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott állítólagos korábbi viszonyáról. \r

","shortLead":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon...","id":"20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4bb6da-ac3a-4eae-95a8-b236800a84ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","timestamp":"2018. április. 19. 17:54","title":"Újabb csapás Trumpra – állítólagos volt barátnője beszélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia étteremlánc, amelyet éppen meg akarnak fosztani nevétől, holott az ezredforduló óta működik \"Keresztapa-stílusban\". ","shortLead":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia...","id":"20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47b258c-9cff-46ac-8f18-31ae449a4e6d","keywords":null,"link":"/elet/20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","timestamp":"2018. április. 19. 19:42","title":"A Maffia asztalhoz ül – és nem áll fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dcbcc4-2c2b-47f4-8f84-ad6b59622741","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Másodszor választotta a Time magazin a földkerekség legbefolyásosabb emberei közé az USA-ban élő asztúriai séfet, José Andrést.\r

\r

","shortLead":"Másodszor választotta a Time magazin a földkerekség legbefolyásosabb emberei közé az USA-ban élő asztúriai séfet, José...","id":"20180420_Egy_sef_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03dcbcc4-2c2b-47f4-8f84-ad6b59622741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f12430a-a206-46ca-84f0-e4805c2cced2","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Egy_sef_a_vilag_100_legbefolyasosabb_embere_kozott","timestamp":"2018. április. 20. 17:51","title":"Egy séf a világ 100 legbefolyásosabb embere között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó autó sofőrjének kellett volna kiosztani.","shortLead":"A New Orleansban élő Donald Schulz már vagy egy tucat olyan bírságot kapott, amit nem neki, hanem egy mellette haladó...","id":"20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ac57d9-860a-4598-a244-ecda274b37f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_traffipax_sebessegmero_gyorshajtas_birsag_parkolo_auto","timestamp":"2018. április. 19. 09:51","title":"Tucatszor bírságolta meg a traffipax, pedig csak a háza előtt parkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","shortLead":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","id":"20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ef6ae6-2b0d-4b33-86d5-30df2d671a4c","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","timestamp":"2018. április. 20. 10:51","title":"Soha nem járt még nálunk, most jön: Pitbull a Fezenen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","shortLead":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","id":"20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77251b0-d07b-4e7f-9d88-f27c3a4b94b1","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","timestamp":"2018. április. 18. 18:26","title":"Claire Danes gyermeket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc66047-50e1-4daf-8380-c70f07e10f99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint jogszerűen bírságoltak, mert az utas megszegte az utazási szabályzatot.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ szerint jogszerűen bírságoltak, mert az utas megszegte az utazási szabályzatot.","id":"20180419_buszon_fagyizott_16_ezerre_buntettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcc66047-50e1-4daf-8380-c70f07e10f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33903ee0-945d-418d-92fd-b3abef746a19","keywords":null,"link":"/elet/20180419_buszon_fagyizott_16_ezerre_buntettek","timestamp":"2018. április. 19. 13:34","title":"Buszon fagyizott, 16 ezerre büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV azt mondja: a le nem szállított járműveknél \"a szerződésnek megfelelően fog eljárni a kötbérezéssel\".","shortLead":"A BKV azt mondja: a le nem szállított járműveknél \"a szerződésnek megfelelően fog eljárni a kötbérezéssel\".","id":"20180420_Eddig_egy_mereszkedett_forgalomba_a_180_magyar_busz_kozul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46af8f3-8ff7-410e-a988-b35da899607e","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_Eddig_egy_mereszkedett_forgalomba_a_180_magyar_busz_kozul","timestamp":"2018. április. 20. 07:05","title":"Sajátosan értelmezi a határidőt a 180 buszból 5-öt leszállító magyar gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]