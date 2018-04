Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén még nem hívott le a kormány orosz hitelt a paksi bővítésre, annyival olcsóbb a piaci hitel.","shortLead":"Idén még nem hívott le a kormány orosz hitelt a paksi bővítésre, annyival olcsóbb a piaci hitel.","id":"20180418_Annyira_draga_az_orosz_hitel_Paksra_hogy_piaci_hitelekbol_elotorleszt_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c0255-ea86-4c27-8c23-d5737d462eaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Annyira_draga_az_orosz_hitel_Paksra_hogy_piaci_hitelekbol_elotorleszt_a_kormany","timestamp":"2018. április. 18. 11:19","title":"Annyira drága az orosz hitel Paksra, hogy piaci hitelekből előtörleszt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mostani, a OnePlus 6-tal kapcsolatos kiszivárogtatásokra igazán nem lehet azt mondani, hogy légből kapottak, ugyanis a legilletékesebbektől érkeztek.","shortLead":"A mostani, a OnePlus 6-tal kapcsolatos kiszivárogtatásokra igazán nem lehet azt mondani, hogy légből kapottak, ugyanis...","id":"20180418_oneplus6_reszletek_vizallosag_kamerakepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b824b0ea-31c7-4b63-8549-dcc396bf8629","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_oneplus6_reszletek_vizallosag_kamerakepek","timestamp":"2018. április. 18. 13:00","title":"Újabb fontos részletek szivárogtak ki a OnePlus közelgő csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves kislány volt az első, akin gyermek-tüdőtranszplantációt végeztek el Magyarországon. Dorka \"bakancslistáján\" bár sok terv van, leginkább utazni szeretne, hogy \"bepótolja ezt a 13 évet\".","shortLead":"Az első levegővétel nehéz volt, de most itt vagyok fitten – ezek voltak az első mondatai a kis Dorkának. A 13 éves...","id":"20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7affb0-b2e0-40cf-a25c-7a40af330222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a28ba00-ca79-4456-96be-797ba05e190f","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sielni_tanulna_es_bejarna_a_vilagot_a_tudoatultetesen_atesett_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 16:50","title":"Síelni tanulna, és bejárná a világot a tüdőátültetésen átesett magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kubai vezetés nem érti, miért hívja haza Kanada a Havannában akkreditált diplomatái családtagjait.","shortLead":"A kubai vezetés nem érti, miért hívja haza Kanada a Havannában akkreditált diplomatái családtagjait.","id":"20180419_kanadaiakra_is_hat_a_rejtelyes_kubai_zaj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfafe4-0cbe-4272-830d-96d8d4fba680","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_kanadaiakra_is_hat_a_rejtelyes_kubai_zaj","timestamp":"2018. április. 19. 06:33","title":"Kanadaiakra is hat a rejtélyes kubai zaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","shortLead":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","id":"20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b5511-9fdd-4eea-a5a9-857daf544498","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","timestamp":"2018. április. 18. 11:10","title":"Szuperhősfilmet rendez Steven Spielberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott ex-kerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai kormánynak, s ezzel elkerüli az ellene indított kártérítési pert, amely május 7-én kezdődött volna.","shortLead":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott ex-kerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai...","id":"20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c5134-3a17-471e-9b4c-045ac9a7378e","keywords":null,"link":"/sport/20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","timestamp":"2018. április. 20. 10:11","title":"Inkább fizet Lance Armstrong, mint hogy bepereljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","shortLead":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","id":"20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074f996b-2a5b-4815-b742-12fde29cea1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. április. 19. 12:21","title":"Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb emeléssel számolhatnak a versenyszférában dolgozók. ","shortLead":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb...","id":"20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d633fb1-7334-4809-a53f-04a52c5d47f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","timestamp":"2018. április. 20. 06:39","title":"A Magyar Idők szerint 12-13 százalékos keresetemelés jön a versenyszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]