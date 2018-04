Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3fa5109-5d10-4dbb-9070-c8a5e04d62f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A képviselők szerint nem elég az, hogy Zuckerberg csak bocsánatot kérjen a magánadatok kiszivárogtatásáért, hanem ígéretet kell tennie a szigorúbb adatkezelésre és az átláthatóság biztosítására egyebek mellett a politikai célú reklámok vonatkozásában.","shortLead":"A képviselők szerint nem elég az, hogy Zuckerberg csak bocsánatot kérjen a magánadatok kiszivárogtatásáért, hanem...","id":"20180418_EPkepviselok_Zuckerbergnek_meg_kell_jelennie_az_Europai_Parlamentben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3fa5109-5d10-4dbb-9070-c8a5e04d62f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6173b-b176-48ef-b360-d24fb7ed2dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_EPkepviselok_Zuckerbergnek_meg_kell_jelennie_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2018. április. 18. 18:30","title":"EP-képviselők: Zuckerbergnek meg kell jelennie az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7180f-bc90-40cd-8b71-73f3c5bdebeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megbomolhat a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodás életbe lépése óta tartó béke az Észak-Írországban élő katolikusok és protestánsok között. A Brexit miatt ugyanis vissza kell állítani a határt az Ír-szigeten Írország és a Nagy-Britanniához tartozó Észak-Írország között, s emiatt felborulhat a status quo.","shortLead":"Megbomolhat a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodás életbe lépése óta tartó béke az Észak-Írországban élő...","id":"20180419_Irorszag_lehet_a_Brexit_nagy_vesztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e7180f-bc90-40cd-8b71-73f3c5bdebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24beed7-e5f3-4203-b2f1-569ecb97e791","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Irorszag_lehet_a_Brexit_nagy_vesztese","timestamp":"2018. április. 19. 13:41","title":"Írország lehet a Brexit nagy vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György. De ha ez így is lesz, az nem fogja érinteni a civileknek osztott támogatások mértékét.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59303f78-343d-4f1e-9809-bba1df9e4de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","timestamp":"2018. április. 20. 17:00","title":"Ha el is költözik Soros alapítványa Magyarországról, a dolgozókat nem rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b17e7a-4920-46ac-bff4-d9389e8920b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit királynő fia, Károly herceg lesz az egykori brit birodalom egykori államait tömörítő szövetség, a Nemzetközösség új vezetője.","shortLead":"II. Erzsébet brit királynő fia, Károly herceg lesz az egykori brit birodalom egykori államait tömörítő szövetség...","id":"20180420_Karoly_herceg_lesz_a_Nemzetkozosseg_feje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b17e7a-4920-46ac-bff4-d9389e8920b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2582e387-3943-489a-8472-8096c67916a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Karoly_herceg_lesz_a_Nemzetkozosseg_feje","timestamp":"2018. április. 20. 16:44","title":"Károly herceg lesz a Nemzetközösség feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","shortLead":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","id":"20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4998be56-afec-4589-b170-0dcca9b8e5ce","keywords":null,"link":"/sport/20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","timestamp":"2018. április. 20. 11:23","title":"Wenger out: 22 év után távozik az Arsenal menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","shortLead":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","id":"20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d1fbc-35ee-4a6a-8ee8-6f2ff65a4638","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","timestamp":"2018. április. 19. 14:58","title":"Napi cukiság: Európa két legerősebb politikusa barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","shortLead":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","id":"20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ef6ae6-2b0d-4b33-86d5-30df2d671a4c","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","timestamp":"2018. április. 20. 10:51","title":"Soha nem járt még nálunk, most jön: Pitbull a Fezenen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215515a5-dbfe-42df-a83b-7f5874eecc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"D. Tóth András 14 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a csatornánál, legutóbb a Fókuszt vezette. Most másfelé indul.","shortLead":"D. Tóth András 14 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a csatornánál, legutóbb a Fókuszt vezette. Most másfelé indul.","id":"20180420_kiszall_a_tevezesbol_az_rtl_klub_musorvezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=215515a5-dbfe-42df-a83b-7f5874eecc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a8a55a-62e6-41a5-8a3f-b4aa78e64923","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_kiszall_a_tevezesbol_az_rtl_klub_musorvezetoje","timestamp":"2018. április. 20. 10:57","title":"Kiszáll a tévézésből az RTL Klub műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]