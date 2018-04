Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei. Kivéve Magyarországét. Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei... Nekimentek az uniós országok Kínának, csak Magyarország indulna el a Selyemúton 2018. április. 19. 09:12 Az igényként bejelentett hárommilliárd forintból még a felét sem fizették ki. A kampányban a sajtó nyilvánossága előtt beadták a kérelmüket a szegedi építőipari cég csődje miatti kártalanításra a vállalkozók, majd egy részüket csendben, a választások után elutasították... A kormány elhúzta a mézesmadzagot a Szeviép-károsultak előtt 2018. április. 20. 11:55 Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag arra utasította az orosz kormányzat tagjait, hogy mérsékeljék nyilatkozataik Amerika-elleneségét, mert a Kreml ura még egy esélyt akar adni Donald Trump amerikai elnöknek a kétoldalú kapcsolatok megjavítására. Putyin ad még egy esélyt Trumpnak 2018. április. 19. 12:39 Mostantól otthonról, a kanapén ülve is megteheti A 3D-szkennelésre szakosodott Matterport elkészítette a ma már múzeumként működő Sigmund Freud-ház "street view-ját", így néhány kattintással bárki bejárhatja azt. Körbenézne Freud házában? Mostantól otthonról, a kanapén ülve is megteheti 2018. április. 19. 15:03 Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön Havannában. Új elnöke van Kubának 2018. április. 19. 15:42 Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord. Új rekord: 1113 kilométer egy nap alatt egy elektromos motorral 2018. április. 18. 15:23 Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni a lengyelországi és a magyarországi zsidóságnak a Soá idején mutatott hozzáállását. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni... Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni a lengyelországi és a magyarországi zsidóságnak a Soá idején mutatott hozzáállását. „Nem az életünket, hanem a méltóságunkat akarjuk megmenteni" – 75 éves a varsói gettófelkelés 2018. április. 19. 18:00