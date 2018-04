Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elmondta, Trump és Putyin legutóbbi telefonbeszélgetése során az amerikai elnök többször is visszatért a meghívásra, s közölte, örülne, ha Putyin elfogadná a Fehér Házba szóló meghívást. Lavrov azt is hozzátette : bár nem akarja sürgetni Washingtont, és udvariatlannak sem kíván tűnni, de Moszkva abból indul ki, hogy ha Trump komolyan gondolta a találkozót, akkor hivatalos meghívót is küld előbb-utóbb.