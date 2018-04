Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen kitűnik, milyen sokat köszönhet Soros György pénzügyi támogatásának. Ugyanis éveken élt és kutatott történészként olyan ösztöndíjakból, amelyeket Soros alapítványa finanszírozott.","shortLead":"A Nemgogol blognak sikerült megtalálnia a világhálón Schmidt Mária egy olyan archív önéletrajzát, amiből egyértelműen...","id":"20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee02a5f6-b367-4833-a02a-717478d48e81","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Evekig_Soros_alapitvanya_penzelte_a_sorosozo_Schmidt_Mariat","timestamp":"2018. április. 18. 11:38","title":"Évekig Soros alapítványa pénzelte a sorosozó Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","shortLead":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","id":"20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9368146e-e344-47aa-8b2c-ee716029fb19","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","timestamp":"2018. április. 19. 07:44","title":"Holokauszttúlélőkről nyílt kiállítás a New York-i magyar főkonzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","shortLead":"Új állomás épül a Hungária körút alatt és új végállomás is lesz a Vigadó téren.","id":"20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2742d-22a6-4064-9e9a-624d0de5db69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e951a35-d7a1-4e6b-bc48-949ad192e6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Meghosszabbitjak_a_kisfoldalattit","timestamp":"2018. április. 18. 13:56","title":"Meghosszabbítják a kisföldalattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda tartja magát korábbi ígéretéhez és mostanság rengeteg új modellel rukkol elő.","shortLead":"A Skoda tartja magát korábbi ígéretéhez és mostanság rengeteg új modellel rukkol elő.","id":"20180419_skoda_kamiq_cseh_divatterepjaro_suv_kina_pekingi_autokiallitas_karoq_kodiaq","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e4803e-e745-4a23-ba5e-d1ec0a112439","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_skoda_kamiq_cseh_divatterepjaro_suv_kina_pekingi_autokiallitas_karoq_kodiaq","timestamp":"2018. április. 19. 11:22","title":"Skoda Kamiq: újabb menő divatterepjárót villantottak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő szerzőnk, Porkoláb Imre proaktív szemléletmódú képzési programot mutat be cikkében.","shortLead":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő...","id":"20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aefc66-08d1-4c47-a6e8-714f7d795b8d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","timestamp":"2018. április. 19. 13:15","title":"Bárki fejlődhet, és eljuthat magasabb szintekre. Mi a titok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most unásig ismételgetett toposz, hogy a Fidesz vidéken nyert nagyot, de a kép ennél sokkal árnyaltabb.","shortLead":"Már most unásig ismételgetett toposz, hogy a Fidesz vidéken nyert nagyot, de a kép ennél sokkal árnyaltabb.","id":"20180418_Ahol_csak_kozmunka_van_ott_tarolt_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8affd6-c9aa-40ce-923f-01ecaf18261e","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Ahol_csak_kozmunka_van_ott_tarolt_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 18. 10:09","title":"Ahol csak közmunka van, ott tarolt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szürreális cikket közölt a kézműves propagandagyárrá avanzsált Origo. Soros György milliárdos üzletember fia épp Európát járja, az útról készült fotókat pedig rendre meg is osztja az interneten. Az Origo mindebből arra következtet: az ifjú készen áll a világ feletti hatalom átvételére.","shortLead":"Szürreális cikket közölt a kézműves propagandagyárrá avanzsált Origo. Soros György milliárdos üzletember fia épp...","id":"20180419_Az_Origo_nagy_leleplezese_Soros_Gyorgy_fia_utazgat_tehat_megkezdte_a_hatalomatvetelt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0e5fc-d994-4612-a9b9-b5612aceb7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Origo_nagy_leleplezese_Soros_Gyorgy_fia_utazgat_tehat_megkezdte_a_hatalomatvetelt","timestamp":"2018. április. 19. 18:04","title":"Az Origo nagy leleplezése: Soros György fia utazgat, tehát megkezdte a hatalomátvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","shortLead":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","id":"20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cb299-0de0-4b60-af9f-62b5d2430afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 20. 06:41","title":"Gyorsabb tankolás: már nem kell bemenni a shopba fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]