[{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","shortLead":"A károsultak szerint a kisvállalkozóktól ellopott százmilliók egy része Márki-Zay Péter kampányához vándorolhatott.","id":"20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074f996b-2a5b-4815-b742-12fde29cea1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tiltott_kampanyfinanszirozas_Feljelentettek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. április. 19. 12:21","title":"Tiltott kampányfinanszírozás? Feljelentették Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","shortLead":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","id":"20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc50c81-2ff4-4946-a85c-53317184ccf1","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 20. 16:34","title":"Kiss Attila lesz júniustól az E.ON Hungária elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia étteremlánc, amelyet éppen meg akarnak fosztani nevétől, holott az ezredforduló óta működik \"Keresztapa-stílusban\". ","shortLead":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia...","id":"20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47b258c-9cff-46ac-8f18-31ae449a4e6d","keywords":null,"link":"/elet/20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","timestamp":"2018. április. 19. 19:42","title":"A Maffia asztalhoz ül – és nem áll fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"Lévai Júlia","category":"itthon","description":"Azt a praktikus szempontot mindenki megérti, hogy ha a lopás meghatározó szerepet kap a társadalomban, akkor annak következményei őt magát is bármikor utolérhetik. Vélemény.","shortLead":"Azt a praktikus szempontot mindenki megérti, hogy ha a lopás meghatározó szerepet kap a társadalomban, akkor annak...","id":"20180420_Levai_Julia_Csak_a_nepszavazas_marad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0427427e-8e26-4b2b-abe5-9e9be4230633","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Levai_Julia_Csak_a_nepszavazas_marad","timestamp":"2018. április. 20. 10:15","title":"Lévai Júlia: Csak a népszavazás marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","shortLead":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","id":"20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd739a7-f665-44b2-8a89-5c93a9ac5899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","timestamp":"2018. április. 19. 11:40","title":"Elengedheti a BKIK a kötelező kamarai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","shortLead":"Csak az építőiparban ellenőrzött dolgozók 47 százalékát foglalkoztatták feketén tavaly. ","id":"20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb2f56d-bc94-4fdc-a2b2-6a26df777c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tele_van_feketemunkassal_az_epitoipar","timestamp":"2018. április. 20. 05:25","title":"Tele van feketemunkással az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelfelvétel erősítésével pörgetné fel még jobban az ingatlanpiacot a Magyar Nemzeti Bank, a szakma pedig az automata értékbecsléshez fűz nagy reményeket. Igaz, mindkét módszernek vannak ellenzői – derült ki a Portfolio konferenciáján, ahol arról is szó esett, meddig tarthat ki az erős piac.","shortLead":"A hitelfelvétel erősítésével pörgetné fel még jobban az ingatlanpiacot a Magyar Nemzeti Bank, a szakma pedig...","id":"20180419_ingatlanpiac_lufi_ertekbecsles_jelzaloghitelezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2c3a44-09c5-4e04-b3bc-2c1f6b8b6e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ingatlanpiac_lufi_ertekbecsles_jelzaloghitelezes","timestamp":"2018. április. 19. 06:50","title":"Több hitelfelvételre bírná rá az embereket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült legyűrni a fertőzést. Az eset egyben figyelmeztetés is, egyre kevésbé hatékonyak az eddig alkalmazott gyógyszerek az újabb kórokozók ellen.","shortLead":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült...","id":"20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b0989f-7f1c-42a6-adf1-113fe014beed","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","timestamp":"2018. április. 20. 19:18","title":"Sikerült meggyógyítani a világ legsúlyosabb gonorrheájával fertőzött férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]