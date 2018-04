Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Facebook szeretne függetlenedni a jelenlegi processzorgyártóktól, ezért a legnagyobb tech vállalatok után ők is saját processzor fejlesztésébe kezdhetnek.","shortLead":"Úgy tűnik, a Facebook szeretne függetlenedni a jelenlegi processzorgyártóktól, ezért a legnagyobb tech vállalatok után...","id":"20180421_facebook_processzor_sajat_chip_fejlesztese_allashirdetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5f97f5-0b18-49f5-a810-1a67e9ed106f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_facebook_processzor_sajat_chip_fejlesztese_allashirdetes","timestamp":"2018. április. 21. 08:03","title":"Ebből vajon mi lesz? Saját processzort csinál a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délután kezdte lőni a járókelőket, több embernek is sérüléseket okozott a dunaharaszti férfi. ","shortLead":"Kora délután kezdte lőni a járókelőket, több embernek is sérüléseket okozott a dunaharaszti férfi. ","id":"20180420_Elkaptak_a_lakasa_ablakabol_tavcsoves_legpuskaval_lovoldozo_ferfit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0caa52-7923-40be-a54e-dd489ba2ba04","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Elkaptak_a_lakasa_ablakabol_tavcsoves_legpuskaval_lovoldozo_ferfit","timestamp":"2018. április. 20. 06:51","title":"Elkapták a lakása ablakából távcsöves légpuskával lövöldöző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c0da94-5234-407e-b355-fd05f97aa829","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda Sopron Basket izgalmas hajrában legyőzte a török Yakin Dogu Üniversitesit pénteken a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjének második elődöntőjében. A magyar bajnok ellenfele a vasárnapi fináléban az orosz Jekatyerinburg lesz.","shortLead":"A házigazda Sopron Basket izgalmas hajrában legyőzte a török Yakin Dogu Üniversitesit pénteken a női kosárlabda...","id":"20180421_Bejutottak_az_Euroliga_dontojebe_a_soproni_kosarasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c0da94-5234-407e-b355-fd05f97aa829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a1e29-e14f-41df-a8df-7ee61722c9b8","keywords":null,"link":"/sport/20180421_Bejutottak_az_Euroliga_dontojebe_a_soproni_kosarasok","timestamp":"2018. április. 21. 07:33","title":"Bejutottak az Euroliga döntőjébe a soproni kosarasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","shortLead":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","id":"20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a05ac-647e-4f5d-9cc1-1136749f2a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Orbán arcon köpése volt az egyik kérdés egy holland műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja Robert Muellert, a 2016-os elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozás hátterét vizsgáló különleges tanácsadót. ","shortLead":"A pittsburghi rendőrség arra számít, hogy a városban zavargások törnek ki, ha Donald Trump amerikai elnök elbocsátja...","id":"20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c549b9ba-7c10-49e3-b812-b7d721ebac46","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Zavargasoktol_tartanak_az_USAban","timestamp":"2018. április. 20. 08:37","title":"Zavargásoktól tartanak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","shortLead":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","id":"20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ef6ae6-2b0d-4b33-86d5-30df2d671a4c","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","timestamp":"2018. április. 20. 10:51","title":"Soha nem járt még nálunk, most jön: Pitbull a Fezenen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt BKK-vezér szerint a Fővárosi Önkormányzat nem képviseli az utasok érdekeit, csak a taxislobbit szolgálja ki az áremeléssel. ","shortLead":"A volt BKK-vezér szerint a Fővárosi Önkormányzat nem képviseli az utasok érdekeit, csak a taxislobbit szolgálja ki...","id":"20180421_Vitezy_megmondta_a_velemenyet_a_budapesti_taxiaremelesrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8edab-5bb1-4d6c-97e0-f6b32294a1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Vitezy_megmondta_a_velemenyet_a_budapesti_taxiaremelesrol","timestamp":"2018. április. 21. 11:25","title":"Vitézy megmondta a véleményét a budapesti taxiáremelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713a7b23-2f3c-4bb7-8f84-22615b775c20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Illusztris társaságba keveredett a most 14 éves Millie Bobby Brown, miután a Stranger Things fiatal sztárja is felkerült a Time magazin listájára.","shortLead":"Illusztris társaságba keveredett a most 14 éves Millie Bobby Brown, miután a Stranger Things fiatal sztárja is...","id":"20180421_stranger_things_millie_bobby_brown_time_100_legbefolyasosabb_ember_orban_viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713a7b23-2f3c-4bb7-8f84-22615b775c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef01f15-1739-4e1b-b801-58f4afbd98b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_stranger_things_millie_bobby_brown_time_100_legbefolyasosabb_ember_orban_viktor","timestamp":"2018. április. 21. 14:35","title":"Egy tizenéves lányt is befolyásosabb embernek tartanak, mint Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]