[{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz férfi még novemberben esett el a biciklijével, amikor belehajtott egy kátyúba. A rendőrök egészen szürreális módon reagáltak.","shortLead":"Az orosz férfi még novemberben esett el a biciklijével, amikor belehajtott egy kátyúba. A rendőrök egészen szürreális...","id":"20180420_oroszorszag_rendor_katyu_biciklis_buntetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad341617-8e92-49d4-9d7b-a14e9e812692","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_oroszorszag_rendor_katyu_biciklis_buntetes","timestamp":"2018. április. 20. 08:21","title":"Az orosz rendőrök megbírságoltak egy biciklist, mert az kátyúba hajtott, elesett és kárt okozott a kátyúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","shortLead":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","id":"20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ef5e94-ac9f-49a0-a076-6346752dea8d","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 20. 15:49","title":"Az LMP az NMHH-nál követeli Fluor Tomi letiltásának kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás volt.","shortLead":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás...","id":"20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2162e7-0517-42c0-b79e-5f5a6fad215e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Öt forint nyugdíjemelésről három határozat: így kapott egy rakás papírt egy pécsi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5ff82-314c-4df3-8cac-e4a2413880ec","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Longshot nevű együttesnek most meg is jelent a nagylemeze, és kijött egy klip is.","shortLead":"A Longshot nevű együttesnek most meg is jelent a nagylemeze, és kijött egy klip is.","id":"20180420_Nem_tud_megulni_a_feneken_a_Green_Day_frontembere__csinalt_egy_masik_zenekart_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5ff82-314c-4df3-8cac-e4a2413880ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47a9f8-e08b-43cc-9898-b624e52f342c","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Nem_tud_megulni_a_feneken_a_Green_Day_frontembere__csinalt_egy_masik_zenekart_video","timestamp":"2018. április. 20. 14:38","title":"Nem tud megülni a fenekén a Green Day frontembere – csinált egy másik zenekart (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","shortLead":"Az Alagút és a Clark Ádám tér felújítása későbbre csúszna. ","id":"20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5db098-f33e-443f-807e-2ba5e3365184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Szeptemberben_indulna_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 21. 08:56","title":"Szeptemberben indulna a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ebde18-31b1-472c-b866-ed1053f18328","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Német lapok úgy tudják, a motorok fejlesztéséért felelős vezetőt, Jörg Kernert helyezték előzetes letartóztatásba. ","shortLead":"Német lapok úgy tudják, a motorok fejlesztéséért felelős vezetőt, Jörg Kernert helyezték előzetes letartóztatásba. ","id":"20180420_Dizelbotrany_elozetesbe_kerult_a_Porsche_egyik_vezeto_menedzsere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7ebde18-31b1-472c-b866-ed1053f18328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e157f66d-a84c-4bbb-bdfd-fdc1c0d98f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_Dizelbotrany_elozetesbe_kerult_a_Porsche_egyik_vezeto_menedzsere","timestamp":"2018. április. 20. 17:06","title":"Dízelbotrány: előzetesbe került a Porsche egyik vezető menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jusson vissza az emberek adóbefizetéseinek egy része a szüleikhez – javasolta Semjén Zsolt.","shortLead":"Jusson vissza az emberek adóbefizetéseinek egy része a szüleikhez – javasolta Semjén Zsolt.","id":"20180420_Uj_otlet_a_KDNPtol_fizessen_mindenki_az_adojabol_a_szuleinek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce8c133-8ab5-4a51-8234-1b33061d4d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Uj_otlet_a_KDNPtol_fizessen_mindenki_az_adojabol_a_szuleinek","timestamp":"2018. április. 20. 14:47","title":"Új ötlet a KDNP-től: fizessen mindenki az adójából a szüleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció világképe április 8. után is \"egészséges\": a Fidesz csalt, ők meg nem buktak. Ha viszont jobban megnézzük számaikat, látszik, hogy Gyurcsány Ferencnek sikerült saját támogatottságánál sokkal kedvezőbb alkut kötnie az MSZP-vel. Öregecske tábora viszont nehezen viszi be még egyszer a parlamentbe, ha legközelebb is magas lesz a választási részvétel.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció világképe április 8. után is \"egészséges\": a Fidesz csalt, ők meg nem buktak. Ha viszont jobban...","id":"20180421_gyurcsany_alaposan_atverte_az_mszp_t","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4406a09d-1d07-4af9-8666-8a4493e24c18","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_gyurcsany_alaposan_atverte_az_mszp_t","timestamp":"2018. április. 21. 07:00","title":"Gyurcsány alaposan átverte egykori pártját, de az ő hajója is süllyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]