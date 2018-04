Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a222361e-7224-493a-8653-97eedd82fa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy korábban megírtuk, hamarosan meghosszabbítják a kisföldalattit. Több ütemben újul meg a vonal, rögtön az elején egy elég meghökkentő beruházással. Rekord rövid távolság van kinézőben két állomás között a belvárosban. Videó.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, hamarosan meghosszabbítják a kisföldalattit. Több ütemben újul meg a vonal, rögtön az elején...","id":"20180419_jot_nevettek_a_budapestiek_a_metroterveken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a222361e-7224-493a-8653-97eedd82fa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d00f8b-cc30-46d7-9357-519c77fb7e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_jot_nevettek_a_budapestiek_a_metroterveken","timestamp":"2018. április. 19. 21:51","title":"Jót nevettek a budapestiek a metróterveken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész már lábadozik. ","shortLead":"A színész már lábadozik. ","id":"20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6d6541-c874-4cb0-8642-9ada88408eca","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","timestamp":"2018. április. 21. 09:43","title":"Gerincműtétje volt Michael J. Foxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fab5d6-0c60-4bcb-abcc-9380d6e98324","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elindultak a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői Dúmába – közölte az orosz külügyminisztérium. Az OPCW küldöttsége több nap késéssel kezdheti meg helyszíni vizsgálatát a kelet-gútai városban, ahol a nyugati országok szerint a szíriai kormányerők április 7-én vegyi fegyvert vetettek be.","shortLead":"Elindultak a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői Dúmába – közölte az orosz külügyminisztérium. Az OPCW...","id":"20180421_ket_hettel_a_sziriai_gaztamadas_utan_vizsgalodhatnak_az_ellenorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9fab5d6-0c60-4bcb-abcc-9380d6e98324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7676f674-b0f7-4320-8b6c-d1fcb2076a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_ket_hettel_a_sziriai_gaztamadas_utan_vizsgalodhatnak_az_ellenorok","timestamp":"2018. április. 21. 16:17","title":"Két héttel a szíriai gáztámadás után vizsgálódhatnak az ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"26-27 fokos maximumokat jósolnak, rengeteg napsütéssel. ","shortLead":"26-27 fokos maximumokat jósolnak, rengeteg napsütéssel. ","id":"20180420_Tulajdonkeppen_hetvegere_beut_a_nyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fa1191-53f6-4514-a458-c96fbcf59766","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Tulajdonkeppen_hetvegere_beut_a_nyar","timestamp":"2018. április. 20. 05:47","title":"Tulajdonképpen hétvégére beüt a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38129ca3-e131-4ce4-aa50-4565890c9ee6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Roma hősök címmel második alkalommal rendezi meg nemzetközi roma színházi fesztiválját a Független Színház május 24. és 27. között a Stúdió K Színházban.","shortLead":"Roma hősök címmel második alkalommal rendezi meg nemzetközi roma színházi fesztiválját a Független Színház május 24. és...","id":"20180421_Iden_is_lesz_Nemzetkozi_Roma_Storytelling_Fesztival","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38129ca3-e131-4ce4-aa50-4565890c9ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393d04bf-4caf-46c8-8b15-e14d89a18e86","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Iden_is_lesz_Nemzetkozi_Roma_Storytelling_Fesztival","timestamp":"2018. április. 21. 11:54","title":"Idén is lesz Nemzetközi Roma Storytelling Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","shortLead":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","id":"20180421_mclaren_titan_kipufogo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a35ef-9c49-4f11-9cb7-4bc390a2978f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_mclaren_titan_kipufogo","timestamp":"2018. április. 21. 14:20","title":"A titánrendszer zenéje: így muzsikál egy utcai McLaren kipufogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az, hogy a magyar iskolákban nincsen fűtés. Korábban arról beszélt, hogy attól tart, a miniszterelnök börtönbe zárja, most azt mondja, mivel intenzív ellenzéki tevékenységre készül, minden benne van a pakliban.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az...","id":"20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014a360-dd1d-4f39-ad53-982709182ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","timestamp":"2018. április. 20. 07:38","title":"Szél Bernadett: \"Nem fogok megfutamodni, nem félek Orbántól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]