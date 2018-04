Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","shortLead":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","id":"20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7544a06d-3b88-41d6-9ad0-e57223d00973","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","timestamp":"2018. április. 20. 17:40","title":"Kórházba került egy ebolával dolgozó kutató egy laboratóriumi baleset után Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fb367b-0659-48f6-9526-43b04aebb5ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő szerint ez egy bevett módszer arra, hogy kevésbé csússzon az út.","shortLead":"A közútkezelő szerint ez egy bevett módszer arra, hogy kevésbé csússzon az út.","id":"20180420_felmartak_az_utat_gyorujfalunal_es_ugy_hagyjak_mert_az_volt_a_felujitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29fb367b-0659-48f6-9526-43b04aebb5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b2e74-143f-443e-bb00-5601a70fd993","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_felmartak_az_utat_gyorujfalunal_es_ugy_hagyjak_mert_az_volt_a_felujitas","timestamp":"2018. április. 20. 21:25","title":"Felmarták az utat Győrújfalunál és úgy hagyják, mert az volt a \"felújítás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b17e7a-4920-46ac-bff4-d9389e8920b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit királynő fia, Károly herceg lesz az egykori brit birodalom egykori államait tömörítő szövetség, a Nemzetközösség új vezetője.","shortLead":"II. Erzsébet brit királynő fia, Károly herceg lesz az egykori brit birodalom egykori államait tömörítő szövetség...","id":"20180420_Karoly_herceg_lesz_a_Nemzetkozosseg_feje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b17e7a-4920-46ac-bff4-d9389e8920b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2582e387-3943-489a-8472-8096c67916a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Karoly_herceg_lesz_a_Nemzetkozosseg_feje","timestamp":"2018. április. 20. 16:44","title":"Károly herceg lesz a Nemzetközösség feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f720ef01-0c02-4f22-a107-2ef069490607","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH szerint tavaly így is több mint 25 ezren vándoroltak ki. ","shortLead":"A KSH szerint tavaly így is több mint 25 ezren vándoroltak ki. ","id":"20180420_KSH_Csokkent_a_kivandorlo_magyarok_szama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f720ef01-0c02-4f22-a107-2ef069490607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf332f4b-9f7a-4184-bcbe-ebd39f3da463","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_KSH_Csokkent_a_kivandorlo_magyarok_szama","timestamp":"2018. április. 20. 18:04","title":"KSH: Csökkent a kivándorló magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d639c709-83be-4ed3-8f65-b57f388de0c2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A franciák és a németek is az amerikai büntetőintézkedések enyhítésére vennék rá Trumpot.","shortLead":"A franciák és a németek is az amerikai büntetőintézkedések enyhítésére vennék rá Trumpot.","id":"20180421_Nagy_baj_lehet_az_europai_iparban_ha_nem_enyhitenek_az_orosz_szankciokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d639c709-83be-4ed3-8f65-b57f388de0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4261ec5-f2a8-4847-acd8-a66311d10880","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Nagy_baj_lehet_az_europai_iparban_ha_nem_enyhitenek_az_orosz_szankciokon","timestamp":"2018. április. 21. 12:52","title":"Nagy baj lehet az európai iparban, ha nem enyhítenek az orosz szankciókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épülete előtt. Gyárfás azt mondta, abszurdnak érzi az egész gyanúsítást. ","shortLead":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt...","id":"20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f73734c-8f86-4a8d-b8c7-a93050003a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","timestamp":"2018. április. 19. 18:51","title":"Gyárfás: Nincs titkom, a hangfelvételt megvágták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c870ac8-8c7c-454d-a25b-342d1600bf89","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. április. 21. 13:54","title":"Oktatóvideó a kétfarkúaktól: így kell leszedni a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]