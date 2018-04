Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium. Moszkvában most a hivatalos meghívásra várnak. ","shortLead":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium...","id":"20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceec371-4e1f-4dc4-a5de-28599a471810","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. április. 20. 16:03","title":"Trump meghívta Putyint a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","shortLead":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","id":"20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42344e0-5011-4c18-8d27-115361c3b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","timestamp":"2018. április. 21. 22:51","title":"Az éjjel még nem ért véget - pár száz fős kemény mag az Oktogonnál tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","shortLead":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","id":"20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0bc6fd-99ea-454a-87c4-06ab1d490830","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","timestamp":"2018. április. 21. 14:43","title":"Egyre később tudnak elköltözni a fiatalok a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56996d1-335b-4e6a-856d-cad7c8aac703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","shortLead":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","id":"20180421_ket_het_mulva_ujra_tuntetnek_a_kormany_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56996d1-335b-4e6a-856d-cad7c8aac703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d1c2e8-3c1b-41e0-ad60-25c3bc212bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_ket_het_mulva_ujra_tuntetnek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. április. 21. 21:11","title":"Két hét múlva újra tüntetnek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c961e66-0b5a-4bd3-bc26-fcc0c33933f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fákról eddig úgy tudtuk, hogy nem mozognak, legfeljebb passzívan alkalmazkodnak a környezetükhöz, így a nappal és éjszaka váltakozásához is. Magyar és dán kutatók egy új kísérlettel kimutatták, hogy a fákban a víz nyomása néhány órás időközönként változik. Az eredmények a fák vízszállításának egy eddig ismeretlen mechanizmusát sejtetik: a fák „pumpálják“ a vizet.","shortLead":"A fákról eddig úgy tudtuk, hogy nem mozognak, legfeljebb passzívan alkalmazkodnak a környezetükhöz, így a nappal és...","id":"20180420_novenyek_fak_alvas_pulzus_vizpumpalas_biologia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c961e66-0b5a-4bd3-bc26-fcc0c33933f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90addcc4-73c5-49f9-b427-33a21ab72672","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_novenyek_fak_alvas_pulzus_vizpumpalas_biologia","timestamp":"2018. április. 20. 20:03","title":"Nem minden fa alszik, de mindegyiknek van pulzusa – állítják magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Taron Egerton lesz a főszereplő a filmben, amelyben a zenész alkohol- és drogfüggőségét is felidézik. A producerek között ott van Elton John férje is.","shortLead":"Taron Egerton lesz a főszereplő a filmben, amelyben a zenész alkohol- és drogfüggőségét is felidézik. A producerek...","id":"20180420_mar_forgatjak_az_elton_john_eleterol_szolo_filmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae08a783-4bf7-4a4e-9565-2cdcc2f77e51","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_mar_forgatjak_az_elton_john_eleterol_szolo_filmet","timestamp":"2018. április. 20. 17:51","title":"Már forgatják az Elton John életéről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Ha a kereskedelmi háború 5 százalékkal csökkentené az exportot, akkor majdnem 2,5 százalékkal mérséklődne a magyar GDP – kalkulál Soós Károly Attila tudományos kutató, korábbi szabaddemokrata politikus. ","shortLead":"Ha a kereskedelmi háború 5 százalékkal csökkentené az exportot, akkor majdnem 2,5 százalékkal mérséklődne a magyar GDP...","id":"201816__kereskedelmi_haboru__magyar_kivitel__kockazatok__zart_kapukkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3614ab6f-6d1a-419f-bb77-0caffad8f465","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.16/201816__kereskedelmi_haboru__magyar_kivitel__kockazatok__zart_kapukkal","timestamp":"2018. április. 22. 14:00","title":"Trump húzása lehet az, amitől megroggyan a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]