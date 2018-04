Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b08d0cd-8953-4ba9-b20f-5eb792423c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze nem szórakozásból, igen komoly ügyről van ugyanis szó: egy brit férfi megsérült egy korábbi előadása közben, ő indított ellene kártérítési pert.","shortLead":"Persze nem szórakozásból, igen komoly ügyről van ugyanis szó: egy brit férfi megsérült egy korábbi előadása közben, ő...","id":"20180420_David_Copperfieldnek_a_birosagon_kellett_bemutatnia_egyik_trukkjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b08d0cd-8953-4ba9-b20f-5eb792423c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5240dd-b4bf-4b38-a8c2-eadda37d81fb","keywords":null,"link":"/elet/20180420_David_Copperfieldnek_a_birosagon_kellett_bemutatnia_egyik_trukkjet","timestamp":"2018. április. 20. 13:40","title":"David Copperfieldnek a bíróságon kellett bemutatnia egyik trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal gyanúsítottak meg, hogy felbujtóként részt vett Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásában. Gyárfás ügyvédje, Bánáti János a döntés után nyilatkozott. ","shortLead":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal...","id":"20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b18dd7f-c00d-4d5a-b9cb-749d7588702c","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","timestamp":"2018. április. 20. 14:54","title":"Videó: Így nyilatkozott Gyárfás ügyvédje a bírósági döntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha sokan azt jósolták, az egy héttel ezelőtti, Kossuth téri tüntetésre összegyűlteknek csak töredéke megy el a most szombati folytatásra, végül mégis sok tízezer ember vonult a Parlament elől a Szabad sajtó útjára. Ott Márki-Zay Péter programbeszéddel felérő felszólalásában a Fidesz által üldözöttek melletti kiállásra hívta fel a tömeget, majd meghirdette a harcot az új ellenzékért. Május 8-ra hívták össze az újabb tüntetést.","shortLead":"Noha sokan azt jósolták, az egy héttel ezelőtti, Kossuth téri tüntetésre összegyűlteknek csak töredéke megy el a most...","id":"20180421_Megismetelhetoe_a_gigatuntetes_Ismet_tizezreket_varnak_a_Kossuth_terre__ELO","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddb3165-099e-4fce-9b11-e09669aa601b","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Megismetelhetoe_a_gigatuntetes_Ismet_tizezreket_varnak_a_Kossuth_terre__ELO","timestamp":"2018. április. 21. 17:45","title":"Ellenzékváltást hirdetett meg sok tízezer ember előtt Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","shortLead":"A fele azt kiabálja, Orbán takarodj, a másik fele bulizik.","id":"20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ddc69c-b1d1-409b-9dcd-2ee8bec3decd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42344e0-5011-4c18-8d27-115361c3b2d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Az_ejjel_meg_nem_ert_veget__par_szaz_fos_kemeny_mag_meg_az_Oktogonnal_tuntet","timestamp":"2018. április. 21. 22:51","title":"Az éjjel még nem ért véget - pár száz fős kemény mag az Oktogonnál tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","shortLead":"Világszerte ismerik Avicii zenéjét, halálhírét megdöbbenéssel fogadták mindenfelé.","id":"20180420_meghalt_avicii","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d0429-6b91-4a8d-b3ce-9d01b5f6fb94","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_meghalt_avicii","timestamp":"2018. április. 20. 19:40","title":"Meghalt Avicii","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át a Nobel-díj izraeli megfelelőjét.","shortLead":"Egy izraeli politikus az után ítélte el Portmant, hogy kiderült, a színésznő a gázai eseményeket követően nem veszi át...","id":"20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6bcdd28-797a-412c-962f-1230b77fe831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d7894-77ed-4534-9897-2dab696a2f63","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Natalie_Portman_nem_erdemli_meg_az_izraeli_allampolgarsagot","timestamp":"2018. április. 20. 17:05","title":"\"Natalie Portman nem érdemli meg az izraeli állampolgárságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","shortLead":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","id":"20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de5b4c4-d0dc-4bd3-9271-741bbb58e4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","timestamp":"2018. április. 20. 17:27","title":"Összekötné a kormány a nyugdíjat a gyermekvállalással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","shortLead":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","id":"20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372ac4e-b707-4e09-be24-ab9c6bb71204","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","timestamp":"2018. április. 22. 11:41","title":"Elkapták a svájci férfit, aki Cadillacjével végigtarolta Gyenesdiást, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]