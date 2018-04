Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","shortLead":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","id":"20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f36d055-9f4f-47ba-98e7-2ef142a75bc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","timestamp":"2018. április. 20. 16:05","title":"Hatástalanították a berlini főpályaudvarnál talált 500 kilós légibombát – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg nem lesz semmi, de aki monitor előtt dolgozik, az megpróbálkozhat azzal, hogy a munkahelyétől kérjen szemüveget.","shortLead":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg...","id":"20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16076571-69ec-4e33-8027-149ac83126a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","timestamp":"2018. április. 21. 09:35","title":"A saját 430 ezres luxusszemüvegét számolta volna el egy igazgató céges költségként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701eaca6-fbed-4521-b0a4-e9bc53d509df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnap délutáni kerékpáros felvonulás miatt egy időre lezárják Budapesten néhány fő közlekedési útvonalát. Ez több villamos, troli és busz menetrendjét is érinti.","shortLead":"A vasárnap délutáni kerékpáros felvonulás miatt egy időre lezárják Budapesten néhány fő közlekedési útvonalát. Ez több...","id":"20180420_vasarnap_delutan_kivetelesen_a_biciklisekhez_igazitjak_budapest_kozlekedeset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701eaca6-fbed-4521-b0a4-e9bc53d509df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d9bfb4-b051-4fcb-8706-d986aa21085c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_vasarnap_delutan_kivetelesen_a_biciklisekhez_igazitjak_budapest_kozlekedeset","timestamp":"2018. április. 20. 15:26","title":"Vasárnap délután kivételesen a biciklisekhez igazítják Budapest közlekedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","shortLead":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","id":"20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd90898-eb9f-4732-af09-b31dbd7c43e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","timestamp":"2018. április. 21. 07:59","title":"Húszból 18 állomást akadálymentesítenének a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban óriási.","shortLead":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban...","id":"20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cd33fc-05f8-4407-9d02-2b999b9205ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","timestamp":"2018. április. 20. 13:01","title":"Óriási siker: már egymillióan regisztráltak a Xiaomi új, bivalyerős telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea74924-3127-4950-b9b3-4cde2c31e2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","timestamp":"2018. április. 21. 16:56","title":"Szanyi nem akar primadonnát a párt élére, indulhat az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9adca-6bf2-4ce2-83bc-1c1169348353","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Macron üzent a magyar kormánynak is; Varga Mihály maradhat a gazdasági miniszter; beindult a találgatás, a gyerekek adójából kapjanak-e a szülők, vagy járjon-e több nyugdíj annak, aki gyereket vállal. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Macron üzent a magyar kormánynak is; Varga Mihály maradhat a gazdasági miniszter; beindult a találgatás, a gyerekek...","id":"20180422_Es_akkor_kiderult_hogyan_dofne_hatha_Brusszel_es_Macron_a_magyar_kormanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb9adca-6bf2-4ce2-83bc-1c1169348353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b1640-6fa4-4c04-b9c6-ee08cb08c44e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Es_akkor_kiderult_hogyan_dofne_hatha_Brusszel_es_Macron_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2018. április. 22. 08:00","title":"És akkor kiderült, hogyan döfné hátba Brüsszel a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor a jogosítvánnyal, szükség lesz-e még rá?","shortLead":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor...","id":"20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78e5368-4627-4b47-8af5-302dc0aa25c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","timestamp":"2018. április. 21. 06:41","title":"Jönnek az önvezető autók, megszűnik a jogosítvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]