Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1912243d-6454-4709-b81e-514ee1ba8694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyedi élménypontokat építenének a felcsúti kisvasúthoz, és Puskás-múzeumot a falu stadionjába.","shortLead":"Egyedi élménypontokat építenének a felcsúti kisvasúthoz, és Puskás-múzeumot a falu stadionjába.","id":"20180420_Ot_es_felmilliard_forintbol_fejlesztenek_Felcsut_kornyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1912243d-6454-4709-b81e-514ee1ba8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f470223-268f-4dac-960f-edec67dadab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Ot_es_felmilliard_forintbol_fejlesztenek_Felcsut_kornyeket","timestamp":"2018. április. 20. 16:07","title":"Öt és fél milliárd forintból fejlesztenék Felcsút környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így ez lesz az ABC tévécsatorna leghosszabb főműsoridőben játszott drámája.","shortLead":"Így ez lesz az ABC tévécsatorna leghosszabb főműsoridőben játszott drámája.","id":"20180421_Berendeltek_a_Grace_klinika_15_evadjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d02bac0-d64b-4651-a9dc-48a987f7f88d","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Berendeltek_a_Grace_klinika_15_evadjat","timestamp":"2018. április. 21. 11:45","title":"Berendelték a Grace klinika 15. évadját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció világképe április 8. után is \"egészséges\": a Fidesz csalt, ők meg nem buktak. Ha viszont jobban megnézzük számaikat, látszik, hogy Gyurcsány Ferencnek sikerült saját támogatottságánál sokkal kedvezőbb alkut kötnie az MSZP-vel. Öregecske tábora viszont nehezen viszi be még egyszer a parlamentbe, ha legközelebb is magas lesz a választási részvétel.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció világképe április 8. után is \"egészséges\": a Fidesz csalt, ők meg nem buktak. Ha viszont jobban...","id":"20180421_gyurcsany_alaposan_atverte_az_mszp_t","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4406a09d-1d07-4af9-8666-8a4493e24c18","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_gyurcsany_alaposan_atverte_az_mszp_t","timestamp":"2018. április. 21. 07:00","title":"Gyurcsány alaposan átverte egykori pártját, de az ő hajója is süllyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a14a6b-8436-4a87-9d94-f3ee99d93080","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Konyári Pincészet alapítójának ítélték oda a díjat. ","shortLead":"A Konyári Pincészet alapítójának ítélték oda a díjat. ","id":"20180421_Posztumusz_lett_a_Boraszok_Borasza_a_neves_balatonboglari_borkeszito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a14a6b-8436-4a87-9d94-f3ee99d93080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6a93b1-a5a2-44b9-ac3c-2656a71a68c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Posztumusz_lett_a_Boraszok_Borasza_a_neves_balatonboglari_borkeszito","timestamp":"2018. április. 21. 09:55","title":"Posztumusz lett a Borászok Borásza a neves balatonboglári borkészítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeac4bc-b773-45c9-91c1-221db66e1041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a helyen kereken négy Smart fért volna el. Egy lett belőle.","shortLead":"Ezen a helyen kereken négy Smart fért volna el. Egy lett belőle.","id":"20180421_Ujabb_jeloltunk_van_a_legerthetetlenebb_parkolas_dijra__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baeac4bc-b773-45c9-91c1-221db66e1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f70e2c-724e-4c74-9f60-e01b6526aafa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Ujabb_jeloltunk_van_a_legerthetetlenebb_parkolas_dijra__foto","timestamp":"2018. április. 21. 11:40","title":"Újabb jelöltünk van a \"legérthetetlenebb parkolás\" díjra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea74924-3127-4950-b9b3-4cde2c31e2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","timestamp":"2018. április. 21. 16:56","title":"Szanyi nem akar primadonnát a párt élére, indulhat az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52cbb15-4641-40c0-8d27-56590e0ada55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetésen beszédet mond Márki-Zay Péter is.","shortLead":"A tüntetésen beszédet mond Márki-Zay Péter is.","id":"20180421_Itt_nezheti_eloben_a_Szabad_sajto_uti_tuntetes_szonokait__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b52cbb15-4641-40c0-8d27-56590e0ada55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eada94de-bfeb-46e8-9719-722c672af74b","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Itt_nezheti_eloben_a_Szabad_sajto_uti_tuntetes_szonokait__video","timestamp":"2018. április. 21. 19:57","title":"Itt nézheti meg a Szabad sajtó úti tüntetés első szónokait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b839adb-561f-4ad5-b1ad-696993819b04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érdekessége igazán a konstrukciónak, hogy a Daciával közös háztartásból érkezik. Ez a Lada Vesta Cross Sedan.","shortLead":"Az érdekessége igazán a konstrukciónak, hogy a Daciával közös háztartásból érkezik. Ez a Lada Vesta Cross Sedan.","id":"20180421_lada_vesta_coross_sedan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b839adb-561f-4ad5-b1ad-696993819b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ecfb7b-c011-4444-83ce-fdb503836b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_lada_vesta_coross_sedan","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Ez lehetne a Dacia igazi ellenfele itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]