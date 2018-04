Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés problémáit. A Google-nél most úgy döntöttek: új alkalmazás helyett a funkció mögötti technológia teljes újjáépítésére helyezik a hangsúlyt. Jön a Chat, és vele az iMessage-hez hasonló, modern üzengetés, avagy SMS-küldés SMS-díjak nélkül, számos más előnnyel.","shortLead":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés...","id":"20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f07ad7-1862-4c72-8100-7e6d0499cc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","timestamp":"2018. április. 22. 08:03","title":"Végre az androidosok is megkapják az iPhone-ok egyik legszerethetőbb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c870ac8-8c7c-454d-a25b-342d1600bf89","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. április. 21. 13:54","title":"Oktatóvideó a kétfarkúaktól: így kell leszedni a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fb930-e3ed-463d-a8b2-830f2fac0a54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"1900-ban született, szombaton halt meg.\r

\r

","shortLead":"1900-ban született, szombaton halt meg.\r

\r

","id":"20180422_Meghalt_a_vilag_legidosebb_embere_egy_117_eves_japan_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68fb930-e3ed-463d-a8b2-830f2fac0a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd16fc7-df7b-4250-86a3-28339ef522e0","keywords":null,"link":"/elet/20180422_Meghalt_a_vilag_legidosebb_embere_egy_117_eves_japan_no","timestamp":"2018. április. 22. 08:35","title":"Meghalt a világ legidősebb embere, egy 117 éves japán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem segített a bank megítélésén, hogy elütötték a számlaszámot. A múlt heti vezércsere óta úgyis a teljes szektor a világ legveszélyesebb bankjának kikiáltott DB-n köszörüli a nyelvét.","shortLead":"Nem segített a bank megítélésén, hogy elütötték a számlaszámot. A múlt heti vezércsere óta úgyis a teljes szektor...","id":"20180421_Teves_szamlara_utaltak_a_Deutsche_Bank_28_milliard__forintjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9a7aed-6894-4986-a052-0d74561cb6ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Teves_szamlara_utaltak_a_Deutsche_Bank_28_milliard__forintjat","timestamp":"2018. április. 21. 12:27","title":"Téves számlára utalták a Deutsche Bank 28 milliárd (!) euróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a környezettudatos köztársasági elnök, 2010 óta nincs minisztériumi képviselete a zöld ügyeknek, a Jobbik most követeli, hogy legyen újra.\r

\r

","shortLead":"Hiába a környezettudatos köztársasági elnök, 2010 óta nincs minisztériumi képviselete a zöld ügyeknek, a Jobbik most...","id":"20180422_Kornyezetvedelmi_miniszteriumot_akar_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4fb6c7-0ce5-402e-9f3b-51a7ef5a74e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Kornyezetvedelmi_miniszteriumot_akar_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 22. 11:35","title":"Környezetvédelmi minisztériumot akar a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat olyan online kurzust, amellyel eredményesen készülhet fel a nyelvvizsgára, az érettségire vagy bővítheti tudását informatikai, művészeti vagy más területen. De milyenek az online kurzusok? Hogyan tehetik próbára tudásukat az online tanulók? És honnan lehet megtudni, hogy minőségi tanfolyamról van-e szó? ","shortLead":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat...","id":"20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8efd668-2420-4599-95e7-72dfac190567","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","timestamp":"2018. április. 21. 15:00","title":"Így lehet olcsón és hatékonyan tanulni – online, otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi filmfesztiválon.","shortLead":"Vranik Roland alkotását a legjobb játékfilm díjával méltatta a zsűri a Macedón Cinematheque-ben megrendezett nemzetközi...","id":"20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a4d325-39b4-481c-bafb-c26f07348205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45893140-b27b-4c53-8159-4f210cb173b8","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Az_allampolgar_nyerte_a_fodijat_Szkopjeban","timestamp":"2018. április. 21. 10:54","title":"Az állampolgár nyerte a fődíjat Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]