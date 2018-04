Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra szerettek volna felajánlani, de a kiszemelt intézmény visszautasította a pénzt.","shortLead":"Több százezer forintja maradt a lap volt munkatársainak a Magyar Nemzet szamizdat kiadása után, amelyet jótékony célra...","id":"20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e5f879-9e61-44a0-9b08-bc6c03fe9a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Felnek_Az_utolso_pillanatban_visszautasitottak_a_Magyar_Nemzet_ujsagiroinak_adomanyat","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"Félnek? Az utolsó pillanatban visszautasították a Magyar Nemzet újságíróinak adományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László...","id":"20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a71eb6-7b0e-400d-b9ea-2d8cad93a63b","keywords":null,"link":"/sport/20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","timestamp":"2018. április. 22. 18:23","title":"Vereséggel kezdték a vb-t a magyar hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Váltakozó szerencsével zajlik a küzdelem az iskolai mobilhasználat frontján. Míg Franciaország most készül bekeményíteni, máshol megpróbálják bevonni a telefonokat az oktatásba. Magyarország egyelőre a tiltás felé hajlik.","shortLead":"Váltakozó szerencsével zajlik a küzdelem az iskolai mobilhasználat frontján. Míg Franciaország most készül...","id":"201813__iskolai_mobilvita__telefonmegorzok__alkalmazas_kerdese__tiltjak_turik_tanitjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b917d36c-92e3-44ee-8ddd-bee7d4915b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e3937-08fc-4fcf-bbef-da6f463413e2","keywords":null,"link":"/tudomany/201813__iskolai_mobilvita__telefonmegorzok__alkalmazas_kerdese__tiltjak_turik_tanitjak","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Iskolai mobilhasználat: tiltják, tűrik, tanítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc859dab-2e2d-4fbf-bde5-7768d592a895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20180422_Eddig_ez_a_hetvege_legjobb_memje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc859dab-2e2d-4fbf-bde5-7768d592a895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dda90c-91d7-4966-b371-7fc4ece03967","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Eddig_ez_a_hetvege_legjobb_memje","timestamp":"2018. április. 22. 10:33","title":"Eddig ez a hétvége legjobb mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán nem kíván változtatni a minisztériumi struktúrán, ez nem tetszett Balognak, aki így a távozás mellett döntött. Nem megy messzire, a Polgári Magyarországért Alapítványnál dolgozik tovább az Origón megjelent interjú szerint.","shortLead":"Orbán nem kíván változtatni a minisztériumi struktúrán, ez nem tetszett Balognak, aki így a távozás mellett döntött...","id":"20180423_Tavozik_az_Emmi_elerol_Balog_Zoltan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08087fe9-25b4-4069-9f42-ee62c8bca092","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Tavozik_az_Emmi_elerol_Balog_Zoltan","timestamp":"2018. április. 23. 19:22","title":"Távozik az Emmi éléről Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions of Gideont azonban még nem hallhatta a közönség.","shortLead":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions...","id":"20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab7eaf0-a9ef-4599-a287-438e1f753cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","timestamp":"2018. április. 23. 11:18","title":"Sufjan Stevens végre élőben is előadta a Szólíts a neveden betétdalait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki Magyarországot jellemzi. És most ezzel megint kudarcot vallottunk - mondja a HVG Portré rovatának vendége, Hajdu Nóra Együtt-alelnök.","shortLead":"Azért is kezdtem el politizálni, hogy változtassak a kiszolgáltatottságon és a reménytelenségen, ami főleg a vidéki...","id":"201816_hajdu_nora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b49bf7d1-e277-4ffb-892d-d73c86d84e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f82a06-ef2b-4d0a-bafd-ba53746abafd","keywords":null,"link":"/itthon/201816_hajdu_nora","timestamp":"2018. április. 22. 17:15","title":"\"Mi a taktikai szavazás igazi áldozatai vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d762b2-35f6-4f2b-b4c2-5294126ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2a5d0a-d3f6-4d48-b69c-01ea25599bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_nasa_vezetoje_klimavaltozas_chrome_autoplay_nemitas_virus_toltokabel_kezszarito_afrikai_hivasok","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, hogy a tápkábelen keresztül is lehet adatokat lopni a számítógépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]