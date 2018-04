Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt az ellenzék válasza? Ez: „drága magyar testvéreink, voltaképpen mi is fajgyűlölők vagyunk, ne piszkáljatok már bennünket, megtartjuk a kerítést, na”.","shortLead":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt...","id":"20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75d7e46-4435-45b4-a2fe-59d907c0b321","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","timestamp":"2018. április. 21. 13:50","title":"TGM: Egyszerű ez nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73275c34-7899-443a-93e4-feaf44b3f200","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hagyta magát a motoros, beperelte a biztosítót, mert az nem akarta neki kifizetni a kárt, most neki adtak igazat. A biztosítónak nem pusztán a kárt, de a per költségeit is meg kell téríteni. ","shortLead":"Nem hagyta magát a motoros, beperelte a biztosítót, mert az nem akarta neki kifizetni a kárt, most neki adtak igazat...","id":"20180422_Kiperelte_a_szuszt_is_a_biztositobol_a_balesetes_motoros_most_a_duplajat_fizethetik_neki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73275c34-7899-443a-93e4-feaf44b3f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b8b6c3-81b6-4626-878a-d671b756254e","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Kiperelte_a_szuszt_is_a_biztositobol_a_balesetes_motoros_most_a_duplajat_fizethetik_neki","timestamp":"2018. április. 22. 08:00","title":"Kiperelte a szuszt is a biztosítóból a balesetes motoros, most a dupláját fizethetik neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3206a3e0-0a0b-4eaf-9822-8f1e6fa0248f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fantasy játékok egyik legjobbjának számító Witcherből készít élőszereplős sorozatot a Netflix. A tervek szerint 2020-ban érkező produkció Kelet-Európában forog majd, hogy a lehető legautentikusabb környezetben mutassák be a szörnyvadász Geralt kalandjait. ","shortLead":"A fantasy játékok egyik legjobbjának számító Witcherből készít élőszereplős sorozatot a Netflix. A tervek szerint...","id":"20180421_witcher_sorozat_netflix_geralt_lauren_s_hissrich","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3206a3e0-0a0b-4eaf-9822-8f1e6fa0248f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ea518-eee2-40ad-87a7-7c44e6080576","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_witcher_sorozat_netflix_geralt_lauren_s_hissrich","timestamp":"2018. április. 21. 12:12","title":"Élőszereplős sorozat készül minden idők egyik legjobb videojátékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon. Szóval egy színdarabban a terroristának is meglehet a maga igaza – anélkül, hogy a való életben helyeselném a tettét. Így indul munkatársunk és Daniel Kehlmann német író beszélgetése. Aztán demokráciákon és háborúkon át eljutottak egészen az álhírekig.","shortLead":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon...","id":"20180421_daniel_kehlmann_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fda615-4abe-4164-ad24-e8f490e25f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_daniel_kehlmann_interju","timestamp":"2018. április. 21. 14:00","title":"\"Kehlmann úr, létezik jó terrorista?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is rászabadít a világra. ","shortLead":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is...","id":"20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b22038f-b99e-45e9-9c05-4fb19b781a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","timestamp":"2018. április. 21. 10:22","title":"Öt és fél méter tömény luxus, itt a Mercedes-Maybach über SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg nem lesz semmi, de aki monitor előtt dolgozik, az megpróbálkozhat azzal, hogy a munkahelyétől kérjen szemüveget.","shortLead":"Hiába hozott papírt az igazgató, hogy szüksége van a 430 ezres szemüvegre adómentesen, ebből az ötletből valószínűleg...","id":"20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d08efa10-2ac4-4a93-bd7a-f0b371b90f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16076571-69ec-4e33-8027-149ac83126a6","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_sajat_430_ezres_luxusszemuveget_szamolta_volna_el_egy_igazgato_ceges_koltsegkent","timestamp":"2018. április. 21. 09:35","title":"A saját 430 ezres luxusszemüvegét számolta volna el egy igazgató céges költségként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak a környéket. ","shortLead":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak...","id":"20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1b11d-2c70-446e-bbc2-6d6560a9d311","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","timestamp":"2018. április. 21. 19:28","title":"Trump nem ment el Barbara Bush temetésére, Melaniát küldte maga helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László...","id":"20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a71eb6-7b0e-400d-b9ea-2d8cad93a63b","keywords":null,"link":"/sport/20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","timestamp":"2018. április. 22. 18:23","title":"Vereséggel kezdték a vb-t a magyar hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]