A turista-ellenes tiltás az után lépett életbe, hogy a helyi lakosok egy része tiltakozott a lakbérek emelkedése és a vendégek okozta zaj miatt. Sokak szerint az idegenforgalom vissza fog esni, ami rossz lesz a mostani tiltakozóknak is. A többi város modellként tekint a palmai kísérletre.

A rövidtávú lakáskiadást megtiltó rendelet júliusban lép életbe, s ha a kísérlet eredményes lesz, akkor az intézkedést bevezethetik a többi, tömegturizmus sújtotta spanyol városban is. A helyi statisztikák szerint a szigetre látogatóknak kiadott magánlakások száma 2015-2017 között ötven százalékkal ugrott meg, s ahogy hiány alakult ki a hosszú távú bérleti piacon, úgy felfelé kezdtek kúszni a bérleti díjak is: két év alatt negyven százalékos volt a növekedés. A helyi lakosok arra is panaszkodnak, hogy a tömegesen érkező turisták hangoskodnak a bérelt magánlakásokban, s nem hagyják pihenni a szomszédokat.



a belvárostól távolabb lévő családi házakra. „A magánlakások kiadása miatt az összes európai város nagyon gyorsan megváltozott. Valamiféle rendet kell teremteni, Természetesen lesz hol laknia a turistáknak, de a megfelelő helyeken" – idézte a BBC Palma főépítészét, José Hilát. A rendelet nem vonatkozik a belvárostól távolabb lévő családi házakra.



Palma városában – illetve a katalóniai Barcelonában – tavaly megtiltották a magánlakás-bérlés reklámozását, s komoly büntetést kaptak azok a cégek is, amelyek megpróbálták kijátszani a szabályokat. Tavaly 82 millió turista érkezett Spanyolországba, a Mallorca az egyik kedvenc célpont volt.

A helyi vállalkozásokat tömörítő szervezet szerint a magánlakásokban lakó turisták eltűnésével csökkeni fog az éttermek és egyáb vállalkozások forgalma, s emiatt sok ember munka nélkül marad.